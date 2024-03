Record di ascolti per Fabio Fazio con Ferragni, superano la visione di Papa Francesco

Nella sua ultima puntata, il popolare show televisivo “Che Tempo Che Fa”, condotto dall’eclettico Fabio Fazio su Nove, ha raggiunto un traguardo storico, catturando l’attenzione di tre milioni di telespettatori. Con un share del 14% e un picco che ha sfiorato quasi i quattro milioni e il 18% di share, lo show ha segnato un nuovo record per la rete. Questo episodio ha visto la prima apparizione pubblica di Chiara Ferragni dopo il controverso caso Balocco, dimostrando ancora una volta la capacità del programma di essere al centro del dibattito pubblico.





Un Confronto con la Concorrenza

Makari, la fiction di punta di Rai Uno, pur avendo ottenuto un share del 23,21% con 4.111.000 telespettatori, non è riuscita a eclissare l’impatto di “Che Tempo Che Fa”. Anche il Show dei record su Canale 5, condotto da Gerry Scotti, con un rispettabile seguito di 1.973.000 italiani (share 12,99%), si è posizionato dopo lo show di Fazio in termini di ascolti.

Una Puntata al Centro delle Critiche

Nonostante il successo in termini di numeri, la puntata di “Che Tempo Che Fa” con ospite Chiara Ferragni ha sollevato non poche polemiche. Accuse sono state mosse per le domande ritenute da molti troppo morbide e poco incisive, specialmente in luce della recente multa inflitta a Ferragni dall’Antitrust per promozione ingannevole. Critiche sono arrivate anche da parte del Codacons e da Selvaggia Lucarelli, quest’ultima tra le prime a sollevare la questione mediatica. Nonostante ciò, il pubblico ha dimostrato di apprezzare la puntata, premiando il programma con ascolti superiori persino a quelli ottenuti dall’episodio con ospite Papa Francesco.

Focus sul Pomeriggio Televisivo

Interessante anche il panorama degli ascolti pomeridiani, con Mara Venier che, intervistando Barbara d’Urso dopo mesi di assenza dalla scena televisiva, ha ottenuto un eccellente 21% di share. La prima parte dello show ha interessato 2.936.000 telespettatori (20.8%), mentre la seconda parte ne ha attratti 2.246.000 (17.9%). Da segnalare anche il successo di Amici di Maria De Filippi su Canale5, con 3.138.000 spettatori (23%), e Verissimo, che ha raccolto 2.529.000 spettatori (20.6%) nella sua prima parte e 2.309.000 (17.1%) nella seconda, denominata “Giri di Valzer”.

Conclusioni

In definitiva, “Che Tempo Che Fa” si conferma un pilastro della programmazione televisiva italiana, capace di generare dibattito e di attrarre un vasto pubblico, nonostante le controversie. Il successo ottenuto dimostra l’importanza di saper unire intrattenimento di qualità a temi di attualità, consolidando la posizione di Fabio Fazio e del suo show nel panorama televisivo nazionale.