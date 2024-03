Kumo ha rischiato di morire: la storia brutta dell’ex ballerino di Amici

Nel cuore della scuola di Amici, i racconti personali degli allievi spesso si rivelano fonte di profonda emozione e riflessione. Recentemente, Kumo, uno degli artisti più promettenti di questa edizione, ha condiviso un capitolo straziante della sua vita durante un’intima conversazione con i compagni Ezio e Holden.





Cinque anni fa, un tragico incidente ha quasi portato via Kumo da questo mondo. Descrivendo l’accaduto, il giovane ha espresso con toccante franchezza: “Ho perso un rene e ci sono stati momenti in cui la mia vita è stata appesa a un filo“. Il suo cammino verso la guarigione è stato costellato di ostacoli, tra cui un lungo periodo di degenza all’ospedale San Camillo di Roma, durante il quale ha dovuto affrontare la solitudine, aggravata dalla distanza forzata dai suoi cari, e il rischio concreto di ulteriori complicanze mediche.

Un elemento che ha particolarmente colpito nell’esperienza di Kumo è stato il leitmotiv di una visione: quella di numerosi ragni, un’immagine che, nonostante possa sembrare disturbante, ha assunto un significato profondamente personale e trasformativo per lui. Tornato a Gaeta dopo l’incidente, la scelta del suo nome d’arte è stata ispirata da questa visione, in un dialogo con un’amica appassionata di manga e cultura giapponese. Kumo, che in giapponese significa “ragno”, simboleggia per l’artista la resilienza e la rinascita.

Il ricordo di quei giorni difficili è inciso non solo nella sua memoria ma anche sulla sua pelle, sotto forma di un tatuaggio raffigurante una ragnatela sulla spalla. Questo simbolo gli serve da costante promemoria della sua capacità di superare le avversità e di trasformarle in fonte di ispirazione.

La storia di Kumo, dal bordo dell’abisso alla ribalta di Amici, è una testimonianza potente di come la volontà possa trionfare sulle circostanze più buie. Il suo nome d’arte e il tatuaggio che porta sono simboli della sua lotta per la vita, esempi viventi di come la sofferenza possa essere trasformata in arte, resilienza e, soprattutto, speranza.