“La colpa è solo vostra”. Pietro si scaglia contro Vladimir Luxuria e la produzione, conquistando il pubblico dell’Isola dei Famosi

Nel corso della seconda puntata dell’Isola dei Famosi, non sono mancati ritiri, problemi di salute e scontri, con Luce Caponegro che è stata eliminata dopo essere stata la meno votata del gruppo di nominati. Marina Suma, a sua volta, è stata coinvolta in un infortunio durante una prova di immunità, giocando in coppia con Pietro. La prova è stata ripetuta a causa della difficoltà di comprensione del gioco da parte di Pietro, ma è stata proprio al secondo tentativo che Marina ha subito l’infortunio.





Durante le nomination, Pietro ha sollevato delle accuse nei confronti di Vladimir Luxuria e della produzione dello show, sostenendo di aver cercato di evitare di fare male alla compagna e di aver capito il funzionamento della prova, nonostante la decisione di farla ripetere.

Lo scontro tra Pietro e la conduttrice si è acuito a causa di questo incidente, con Pietro che ha espresso il suo dissenso riguardo alla gestione dell’evento da parte della produzione, sostenendo di non essere stato responsabile dell’infortunio. Luxuria, d’altro canto, ha difeso la decisione di far ripetere la prova, sostenendo di non aver previsto l’incidente.

Su social media, l’azione coraggiosa di Pietro ha ricevuto ampi consensi, evidenziando una spaccatura di opinioni riguardo alla gestione degli eventi critici sull’Isola dei Famosi.

Pietro: “Una donna si è fatta male per colpa vostra”

