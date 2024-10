La gaffe imbarazzante a Non si sa chi è: “Valentina è la mia partner da 9 anni”, ma si confonde e nomina l’ex

Va in onda un clamoroso errore nella puntata di “Chissà chi è” del 6 ottobre. L’episodio 14 racconta la storia di Aniello e Lucia, padre e figlia di Napoli, che cercano di vincere il montepremi di 200mila euro indovinando con quale “identità” il “parente misterioso” abbia un legame. L’ultimo sconosciuto a presentarsi è Marco, originario della Valtellina e residente a Milano.





L’indizio che rovina Marco a “Chissà chi è”

Marco si presenta sul palco di fronte al conduttore Amadeus e ai concorrenti Aniello e Lucia per dare il suo primo indizio. “Una volta ho aspettato una ragazza per tre ore perché si era dimenticata di un appuntamento. Ma mi è andata bene perché è la mia compagna da 9 anni”, dice l’uomo. Quando Amadeus gli chiede come si chiama la donna, l’emozione gioca un brutto scherzo a Marco, che risponde subito dicendo che si chiama Valentina. Subito dopo, rendendosi conto dell’errore, cambia espressione e si corregge: “Si chiama Arianna”.

Chi è Valentina, la donna il cui nome Marco ha fatto a “Chissà chi è”

È bastato un attimo perché Amadeus, i due concorrenti e il pubblico in studio si accorgessero dell’errore. “Ha fatto il nome di un’altra?”, ha chiesto Amadeus portandosi le mani al volto. Il pubblico è scoppiato a ridere, divertito, mentre Marco sembrava disperato. “Valentina è una ex”, ha spiegato, chiedendo speranzoso, “Non si può cancellare?”. Amadeus, dopo aver cercato di “salvarlo” dalla possibile ira della compagna con cui è insieme da 9 anni, ha rinunciato e lo ha presentato al pubblico: “L’identità numero 8 è Marco. È titolare di un pasta-bar, un pastificio/fast food, dove cucina i ravioli e li serve in modo veloce. Offre anche specialità della Valtellina”.