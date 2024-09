La madre di Marco Mengoni, Nadia Ferrari, è venuta a mancare: i funerali si terranno il 24 settembre a Ronciglione

La figura di Nadia Ferrari ha avuto un impatto profondo e duraturo nella vita di Marco Mengoni, che ora affronta un dolore immenso per la sua perdita.





I funerali di Nadia Ferrari presso il Duomo di Ronciglione

L’artista Marco Mengoni sta vivendo un momento molto difficile a causa della scomparsa della madre, Nadia Ferrari, avvenuta domenica 22 settembre. La cerimonia funebre si terrà domani, martedì 24 settembre, alle ore 11:00 presso il Duomo di Ronciglione, località del Lazio nota anche per il suo patrimonio culturale. Nadia Ferrari, originaria di questo suggestivo paese in provincia di Viterbo, aveva 61 anni e si trovava in ricovero al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una lunga malattia.

La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione tra i fan e non solo; molti si sono uniti in pensiero al dolore di Marco, consapevoli dell’importanza che sua madre ha avuto nella sua vita e carriera. Per l’occasione, numerosi amici, fan e conoscenti si riuniranno per darle un ultimo saluto, riempiendo il Duomo con ricordi e affetto, rendendo omaggio a una donna che ha segnato la vita di un artista.

Il forte legame di Marco Mengoni con la madre Nadia Ferrari

Il legame tra Marco Mengoni e Nadia Ferrari è sempre stato profondo. Marco ha dedicato a lei il brano “Luce”, pubblicato nel 2021, dove ha sottolineato quanto fosse importante per lui e quanto l’abbia sempre sostenuto nella sua carriera musicale. In molte interviste, l’artista ha parlato di come la madre abbia avuto un ruolo fondamentale nel riconoscere il suo talento, spingendolo a esplorare generi musicali diversi come il blues e il gospel.

Durante la recente vittoria al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Due Vite”, Marco ha utilizzato questo momento di successo anche come un tributo a Nadia, dichiarando: “Dedico questo Festival alla donna che mi ha messo al mondo”. Le sue parole riflettono l’enorme gratitudine e l’affetto che prova verso colei che lo ha cresciuto e guidato con amore incondizionato. Ha continuato dicendo: “Devo ringraziare la vita per avermi fatto superare delle esperienze forti che però ti forgiano e ti fanno crescere”.

Nadia Ferrari ha sempre creduto nel talento del figlio, supportandolo anche nei momenti di difficoltà. Oltre a incoraggiarlo nel perseguire la musica, è stata una guida e una fonte di ispirazione. È grazie a questa incrollabile fiducia e al calore materno che Marco è riuscito a diventare l’artista acclamato che conosciamo oggi. La sua eredità vivrà non solo nei ricordi familiari, ma anche nelle canzoni che Mengoni continuerà a scrivere, portando avanti la passione che sua madre ha sempre alimentato in lui. Con la sua scomparsa, Marco non solo perde una madre, ma anche la sua prima e più appassionata sostenitrice.