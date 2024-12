La mamma di Bianca Guaccero a Ballando con le stelle: “Vorrei che Giovanni Pernice fosse mio genero”

Durante la puntata di “Ballando con le stelle” andata in onda sabato 14 dicembre, si è verificato un momento particolarmente emozionante per Bianca Guaccero. La conduttrice e attrice, impegnata in una prova di improvvisazione sul palco, ha ricevuto una visita del tutto inaspettata: sua madre, Rosaria Salierno, è arrivata in studio sorprendendola davanti al pubblico e ai giudici del programma.





La signora Rosaria, che non aveva avuto modo di recarsi a Roma per far visita alla figlia negli ultimi tempi, aveva già registrato un videomessaggio dedicato a Bianca, ma ha deciso di fare un passo in più e raggiungerla direttamente in trasmissione. “Quando mia figlia mi vedrà, sono sicura che sarà molto sorpresa perché, ultimamente, non sono riuscita a venire a Roma a trovarla”, aveva anticipato Rosaria prima dell’evento. La sua presenza ha commosso non solo Bianca, ma anche i presenti in studio.

L’apparizione della madre ha avuto un impatto particolarmente significativo per Bianca. Durante l’incontro, le due donne hanno condiviso un momento speciale danzando insieme sul palco. Un gesto che ha sottolineato il forte legame tra madre e figlia. Rosaria, parlando del rapporto con Bianca, ha dichiarato: “Io ho desiderato tanto Bianca, la mia bambina. E quando è arrivata è stata una gioia immensa. Mia figlia è sempre stata molto sensibile, ha affrontato tante sfide con coraggio e io sono fiera della donna che è diventata”. Ha poi aggiunto: “Sono molto contenta che Bianca abbia scelto di partecipare a Ballando con le Stelle perché questo programma le ha dato e le sta dando tanto, proprio come donna”.

Ma la sorpresa non si è conclusa con l’arrivo di Rosaria Salierno. Durante la serata, si è parlato anche della vita sentimentale di Bianca e del suo rapporto con il ballerino Giovanni Pernice, suo nuovo compagno conosciuto proprio grazie al programma. La madre di Bianca ha raccontato di aver avuto l’occasione di incontrare Giovanni qualche settimana prima, quando la figlia lo ha portato in Puglia per presentarlo alla famiglia. “Giovanni è venuto a conoscere me e mio marito in Puglia e mi piace molto come persona. Bianca non me l’ha mai detto espressamente ma l’amore non serve sia annunciato, si vede e si sente e questo è sufficiente”, ha spiegato Rosaria.

Sul palco, la madre di Bianca non ha nascosto il suo entusiasmo nei confronti del ballerino: “Vorrei che diventasse mio genero”. Una dichiarazione che ha suscitato l’ilarità del pubblico e dei presenti. A sorpresa, anche Giovanni ha risposto positivamente a questa prospettiva: “Siamo sulla buona strada”, ha detto sorridendo, lasciando intendere che la relazione con Bianca potrebbe avere un futuro importante.

Le parole di Rosaria Salierno hanno evidenziato il grande affetto che lega la famiglia Guaccero e il supporto che la madre offre alla figlia in ogni sua scelta. L’arrivo a sorpresa della madre in trasmissione è stato accolto con grande calore anche dal pubblico in studio e dai telespettatori a casa. Un momento che ha sottolineato ancora una volta quanto “Ballando con le stelle” non sia solo una competizione di danza, ma anche un’occasione per raccontare storie personali e creare connessioni autentiche.

Il rapporto tra Bianca e Giovanni sembra procedere nel migliore dei modi. I due hanno mostrato grande complicità sia durante le performance sul palco che nella vita privata. La loro intesa non è passata inosservata nemmeno ai colleghi del programma e ai fan della trasmissione. L’incontro tra Giovanni e i genitori di Bianca in Puglia è stato un ulteriore passo avanti nella loro relazione, segno che il legame sta diventando sempre più solido.

Bianca Guaccero, originaria di Bitonto, si è sempre distinta per la sua determinazione e il suo talento poliedrico. Attrice, conduttrice e ora concorrente di “Ballando con le stelle”, ha dimostrato di sapersi mettere in gioco anche in ambiti nuovi come quello della danza. Il sostegno della madre Rosaria Salierno rappresenta per lei una forza importante, come dimostrano le parole affettuose che entrambe si sono scambiate durante la serata.

“Mia figlia è sempre stata una persona molto sensibile”, ha ribadito Rosaria nel corso dell’intervista. “Ha affrontato tante sfide con coraggio e io sono fiera della donna che è diventata”. Parole che hanno toccato profondamente Bianca, visibilmente emozionata sul palco.