La vita personale di Luca Giurato: l’unico bambino dal primo matrimonio e la relazione con la moglie Daniela Vergara

La scomparsa di Luca Giurato, un simbolo del giornalismo italiano, ha scioccato il mondo della tv e della comunicazione. È morto mercoledì 11 settembre, all’età di 84 anni, lasciando un vuoto incolmabile non solo tra i colleghi, ma anche tra il pubblico che lo ha seguito per decenni. Al suo fianco fino all’ultimo respiro c’era Daniela Vergara, la giornalista che ha condiviso con lui una vita di affetto e di sostegno. Giurato e Vergara sono uniti in matrimonio da oltre vent’anni, dopo un’unione precedente che ha regalato al giornalista un figlio.





Un primo matrimonio e l’incontro con Daniela

Nella sua vita, prima di incontrare Daniela, Luca Giurato aveva sposato Gianna Furio, un’avvocato da cui ha avuto il suo unico erede. Quella relazione ha portato anche alla gioia di diventare nonno. L’incontro con Daniela Vergara è avvenuto diversi anni dopo la fine del suo primo matrimonio. In un’intervista risalente ai suoi ottant’anni, il giornalista ha descritto il primo incontro tra i due:

“Mi sono imbattuto in Daniela nei corridoi di Montecitorio; lei era una giovane e affascinante reporter di un’agenzia di stampa con la quale La Stampa, il mio quotidiano, aveva un abbonamento. La prima cosa che mi colpì fu la sua voce, che usava per dare notizie. Dopo due telefonate, decisi che volevo conoscerla di persona. Dunque, mi recai a Montecitorio e chiesi a un amico dove potessi incontrarla. La trovai lì, di fronte a me, una donna di straordinaria bellezza. Le sorrisi, ma lei continuò nel suo lavoro. Ci vollero molte insistenze da parte mia per riuscire a invitarla a bere un caffè e poi a cena. Da una breve convivenza siamo giunti a un matrimonio che ha arricchito entrambe le nostre vite.”

Chi è Daniela Vergara, la moglie che ha accompagnato Luca Giurato

Nata ad Alessandria d’Egitto nel 1951, Daniela Vergara ha avviato la sua carriera giornalistica già da giovanissima, trasferendosi prima a Milano e poi a Roma per lavorare nell’agenzia parlamentare Agenparl, dedicandosi alla politica interna. Nel 1981 entra nel mondo RAI, iniziando al Giornale Radio. Durante la sua carriera, si è concentrata su temi di grande rilevanza come la politica e la cronaca giudiziaria. Negli anni ’80, fa un ulteriore salto di qualità entrando nel TG3, dove ha trattato le notizie relative al Quirinale e ha condotto l’edizione delle ore 22:30, curando un doppio studio tra Roma e New York. Nel 1995, Daniela si unisce al TG2 come presentatrice di una nuova edizione delle 20:30, continuando a seguire con attenzione le attività del Quirinale. La sua carriera ha rappresentato non solo una dedizione al giornalismo, ma anche un esempio per molti aspiranti professionisti del settore, conducendo con passione e competenza.

La sua presenza accanto a Giurato non è stata soltanto quella di una moglie, ma anche di un’amica e donna di supporto, che ha sempre creduto nel suo lavoro e nella sua visione del giornalismo. La loro storia è un ricordo luminoso di come il matrimonio possa essere un legame profondo di condivisione e crescita reciproca.