Lady Gaga incanta Venezia: look elegante, arrivo con il fidanzato e anello di fidanzamento da 578mila dollari

Lady Gaga incanta Venezia: Red Carpet e Annuncio di Nozze

Lady Gaga ha conquistato Venezia sfilando sul red carpet con il cast dell’attesissimo Joker: Folie à Deux, accompagnata dal regista Todd Phillips e dal coprotagonista Joaquin Phoenix. Con un look bon ton, indossava un elegante abito di velluto nero e un basco con veletta. I fan sono impazziti, aspettandola tutta la notte e montando campeggi subito dopo la partenza della folla per Daniel Craig. Hanno piazzato ombrelli, sgabelli, sacchi a pelo e scalette per assicurarsi un posto in prima fila.

Ieri, Lady Gaga è stata avvistata con il suo inseparabile fidanzato, l’imprenditore californiano Michael Polansky. Le nozze sono ormai ufficiali: un enorme anello di fidanzamento è stato visto al dito della popstar. Sei anni fa, quando era a Venezia per presentare A Star is Born, sembrava già pronta a sposarsi con il suo allora manager Christian Carino, e si pensava che proprio Venezia potesse essere la location delle nozze.

L’Anello di Fidanzamento

Il brillante anello di fidanzamento della cantante e attrice è un diamante di taglio ovale, simile a quello che Jonathan Owens ha donato a Simone Biles nell’agosto 2022 prima di convolare a nozze. In questo caso, la pietra è incastonata in una montatura di platino, un pezzo favoloso del valore stimato di 578mila dollari, che conferma le serie intenzioni della coppia, decisa a giurarsi amore eterno.