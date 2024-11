L’amica geniale 4: Luoghi di ripresa della serie TV

L’amica geniale, la acclamata serie televisiva basata sull’opera di Elena Ferrante, narra le avventure e i turbamenti delle protagoniste, Lenù e Lila, attraverso le diverse fasi della loro vita. Tuttavia, una delle vere protagoniste è senza dubbio Napoli, la città che si erge come un personaggio a sé stante, influenzando le loro vicende dall’infanzia all’età adulta. Le location di L’amica geniale 4 non solo celebrano la bellezza e la storia di Napoli, ma si espandono anche verso altre città italiane. Esploriamo insieme le principali location di questa quarta stagione.





Location Iconiche di Napoli e Torino in L’amica geniale 4

Le prime due stagioni di L’amica geniale hanno visto il Rione Luzzatti di Gianturco, situato nella periferia est di Napoli, diventare il fulcro dell’ambientazione. Tuttavia, per la rappresentazione della serie, è stata utilizzata l’ex area industriale Saint Gobain di Caserta. Questi luoghi non sono stati abbandonati nelle fasi successive; infatti, continuano a svolgere un ruolo chiave anche nella terza e quarta stagione.

Una vista panoramica di Napoli

Napoli continua a essere ben presente in L’amica geniale 4, con scene girate in luoghi emblematici come la Galleria Principe di Napoli, piazza dei Martiri, piazza Plebiscito, il Corso Umberto I e il Lungomare Caracciolo. Questi spazi non solo rappresentano fisicamente la città, ma evocano anche l’atmosfera e il fascino di Napoli, che permea ogni episodio.

Un nuovo capitolo di questa storia si apre a Torino, dove Lenù, interpretata da Alba Rohrwacher, si trasferisce. La sua residenza si trova in Corso Vittorio Emanuele II, presso il civico 78. Torino diventa quindi una nuova sfondo per la crescita di Lenù, con location che includono la stazione di Porta Nuova, via Po (famosa per la libreria La Bussola), piazza Castello, la scuola elementare Margherita di Savoia e il cimitero monumentale.

In aggiunta, alcune scene sono state girate anche a Firenze, dove Lenù si era trasferita nella terza stagione dopo il matrimonio con Pietro. Qui, il pubblico può riconoscere luoghi iconici come il Palazzo Grifoni Budini e la stazione di Santa Maria Novella, contribuendo a un perfetto intreccio tra le diverse città italiane e le esperienze delle protagoniste.