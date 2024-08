L’attrice di Baywatch Nicole Eggert in lacrime: Le chemioterapie contro il cancro hanno funzionato

L’attrice di Baywatch Nicole Eggert dichiara in un video che le chemio a cui si è sottoposta per combattere il tumore al seno hanno avuto successo. Con fermezza afferma: Non è stato rilevato un cancro in quell’area.





Nicole Eggert, volto storico di Baywatch, la serie televisiva dove interpreta Summer Quinn, aveva rivelato lo scorso gennaio di aver scoperto un tumore al seno. Dopo alcuni esami, le avevano diagnosticato un carcinoma cribriforme al secondo stadio. Con le lacrime agli occhi, pochi giorni fa, ha dichiarato che il suo corpo ha risposto “perfettamente” alla terapia di chemioterapia.

Le parole di Nicole Eggert

“Il mio corpo ha risposto perfettamente alla chemio. Non è stato rilevato un cancro in quell’area, ho il via libera per procedere e programmare l’intervento.” Con queste parole, Nicole Eggert esprime sollievo. In un video su Instagram, piange di gioia annunciando che si sottoporrà presto a una “mastectomia con la ricostruzione del seno”. “Le chemio hanno funzionato, hanno funzionato, hanno funzionato,” ha esclamato. L’attrice, nota per il ruolo in Baywatch, conclude la settimana con questa splendida notizia e i festeggiamenti per il compleanno della figlia: “È il compleanno di mia figlia e la festeggerò alla grande, perché se lo merita e perché è stata un’ottima collaboratrice.”

Il video mentre si rasava a zero dopo la diagnosi di cancro

Lo scorso marzo, Nicole Eggert si preparava alla chemioterapia per il cancro al seno: si riprese con il cellulare mentre, con l’aiuto della figlia, iniziava a rasare tutti i suoi capelli. “Guarire non significa cambiare noi stessi ma permetterci di essere chi siamo” scrisse nel post. A distanza di alcuni mesi, l’attrice piange di gioia per la splendida notizia ricevuta dopo le terapie. “Le tue lacrime di gioia hanno fatto piangere anche me. Siamo amici da quanto? Quasi 40 anni? Vorrei essere lì a darti un abbraccio IMMENSO… siamo qui per te e per la tua famiglia, Nicole! Siamo tutti con TE!!” ha scritto l’attore Jason Hervey nei commenti social per lei.