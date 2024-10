“Lecco” diventa il nome del figlio in onore della città lombarda: “Per me è il posto più bello del mondo”

A Geraldton, una piccola città in Australia, una coppia ha deciso di chiamare il figlio “Lecco” in onore della città che ha ospitato Marlee Sice per un anno durante la sua adolescenza. Lei ha raccontato come quell’esperienza le abbia cambiato la vita in meglio, lasciandole tanti ricordi positivi e amicizie che mantiene ancora oggi. Quando ha saputo di essere incinta, ha proposto alla moglie di dare al bambino il nome della città lombarda.





L’esperienza di Marlee a Lecco risale al 2014 ed è avvenuta grazie a un programma di scambio del Rotary International, che promuove soggiorni culturali in paesi diversi da quello di residenza. Marlee, a 17 anni, ha scelto di andare proprio a Lecco, dove è stata ospitata dalla famiglia Piottoli.

Oggi, Marlee, che fa l’infermiera, ha evidenziato di aver instaurato un legame profondo con Elena, Massimo e i loro tre figli, che l’hanno considerata come una quarta figlia.

L’affetto di Marlee per Lecco è cresciuto nel tempo, tanto che oggi la considera “casa sua” e non vede l’ora di tornare in Lombardia per visitarla e rivedere i suoi amici.

Ha raccontato al quotidiano Lecco Notizie che non riesce a trovare parole per descrivere quanto Lecco significhi per lei, definendolo il posto più bello del mondo.

Questo è il motivo per cui, quando ha scoperto di essere incinta, ha suggerito alla moglie, Phoebe, di chiamare il loro bambino “Lecco”. La richiesta è stata accettata con entusiasmo. Marlee ha detto che pensando a Lecco ogni giorno, chiamare suo figlio così le permette di vedere la bellezza e i bei ricordi ogni volta che lo guarda.