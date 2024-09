L’ennesimo avviso di Gisella Cardia: Roma e l’Italia in grave rischio

Gisella Cardia, la veggente di Trevignano, continua a diffondere messaggi di grande preoccupazione che coinvolgono non solo Roma e l’Italia, ma anche paesi europei come Germania, Francia e Inghilterra. “Piangeranno tutte insieme a Gerusalemme”, così recita una delle sue recenti dichiarazioni che ha destato non poca attenzione e anche qualche polemica.





Cresce la Relazione tra Gisella Cardia e la Madonna di Trevignano

È un legame sempre più profondo quello tra la Madonna di Trevignano e Gisella Cardia. Ogni mese, riflettendo sulle sponde del lago di Bracciano, Cardia riceve messaggi che oscillano tra profondità spirituali e critiche verso l’umanità. In un clima di crescente tensione, i suoi avvertimenti di morte e distruzione si mescolano a richieste di un ritorno a Dio. Questa dualità di messaggi ha fatto sì che i suoi seguaci restino sempre sulle spine, non sapendo mai cosa attendersi.

A pochi mesi dall’inizio del Giubileo, l’ultimo messaggio condiviso da Cardia su Facebook parla chiaro: “L’Italia è in grande pericolo. Soprattutto Roma!” La gravità di questa affermazione ha fatto emergere interrogativi su cosa realmente attenda la capitale italiana.

Roma: Segnali di Preoccupazione

Non è chiaro se il pericolo menzionato sia riferito alla crescente affluenza turistica nei prossimi mesi, visto che Roma è una delle mete più ambite al mondo. Oppure se i continui lavori di ristrutturazione della metropolitana, in particolar modo sulla linea A che attraversa il centro storico e porta al Vaticano, siano la causa di queste inquietanti profezie. I cantieri disseminati nella città, le strade bloccate da ingorghi e il traffico incessante stanno creando un clima di malcontento tra residenti e viaggiatori.

E non si può neppure ignorare il problema delle inondazioni che affliggono Roma ogni volta che inizia a piovere. Quindi, qual è l’esatto futuro di Roma e dell’Italia? Quali disastri sono imminenti? Queste domande restano senza risposta.

Ma ciò che più inquieta nel messaggio è l’affermazione che non si tratterà solo di Roma. “Figli, Gerusalemme piangerà insieme all’Inghilterra, alla Francia e alla Germania”, avverte Cardia. Un annuncio che implica una calamità che non si limiterà a colpire soltanto il nostro paese, ma che si estenderà su una vasta area dell’Europa.

Un Mondo in Sofferenza

L’umanità sembra travolta dall’indifferenza di fronte ai disastri attuali. Cardia esorta ancora: “Molti figli non comprendono ciò che sta accadendo nel mondo. Perché tanta indifferenza?” Le persone devono rendersi conto che finché non ci saranno giustizia, amore e correttezza, il mondo non conoscerà pace, ma solo sofferenza e morte. Questo messaggio, purtroppo, sembra essere sempre più pertinente, data l’attualità delle crisi in corso, soprattutto ai confini d’Europa e in Medio Oriente.

Il modo in cui la Madonna di Trevignano si pone nei confronti dei suoi devoti è ambivalente. Essa sembra oscillare tra il conforto e il rimprovero. Infatti, immediatamente dopo il suo avvertimento, arriva un’altra esortazione: “Svegliatevi da questo torpore dove da tempo siete caduti.” Questo richiamo al risveglio potrebbe anche riferirsi al futuro delle apparizioni a Trevignano, specialmente dopo che il Vaticano ha espresso la sua posizione sulle apparizioni, affermando che non vi sarebbe nulla di soprannaturale.

La situazione attuale porta i fedeli a interrogarsi sull’importanza delle preghiere collettive e delle apparizioni, e su come le parole di Cardia possano influenzare la loro spiritualità. Così, l’invito a prendere parte a questi incontri di preghiera rimane un elemento chiave in un contesto sempre più complesso e difficile da navigare.