Lisa Colangelo trovata morta nel sonno a 20 anni, il fidanzato la scopre senza vita nel letto: la polizia indaga

Una giovane donna di 20 anni, Lisa Colangelo, è stata colpita da un malore nel sonno e trovata senza vita nella casa del suo fidanzato a Livorno. Il ragazzo ha fatto la terribile scoperta lo scorso sabato 20 luglio. Per comprendere meglio le circostanze della sua morte, è stata eseguita un’autopsia sul suo corpo.





La tragedia di Lisa Colangelo

Lisa, originaria di San Miniato, aveva frequentato il liceo linguistico Montale di Pontedera e aveva iniziato a lavorare dopo aver conseguito il diploma. Il suo fidanzato si è svegliato accanto a lei e l’ha trovata senza vita. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

La polizia, avvertita dai sanitari insieme alla Scientifica, sta cercando di ricostruire gli eventi precedenti al decesso. Il fidanzato, ancora sotto choc, ha collaborato con gli investigatori ma non è riuscito a spiegare il motivo del malore. I tecnici specializzati nei rilievi forensi hanno esaminato attentamente l’appartamento alla ricerca di possibili anomalie. L’autopsia sul corpo verrà eseguita nei prossimi giorni.

Dopo aver ricevuto gli atti dalla Squadra volante, la Squadra mobile di via Fiume, guidata dal vicequestore Giuseppe Lodeserto, si occuperà delle indagini.

Ulteriori dettagli sull’indagine

Al momento, le autorità stanno lavorando per raccogliere informazioni utili che possano aiutare a comprendere le circostanze misteriose che hanno portato alla morte improvvisa di Lisa Colangelo. Si cerca di capire se ci siano state eventuali cause scatenanti o se si tratti di una tragica fatalità. Gli amici e parenti della giovane donna sono sconvolti dalla notizia e chiedono chiarezza sull’accaduto.

Le autorità assicurano che verranno eseguite approfondite indagini per fare luce su questo drammatico evento e portare eventuali responsabilità alla luce. La comunità locale è in lutto per la perdita di Lisa, una giovane promettente e amata da tutti coloro che le erano vicini.