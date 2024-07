Lite al bar tra la professoressa del corsivo Elisa Esposito e Michelle Comi

La rivalità e il conflitto tra le influencer Michelle Comi ed Elisa Esposito, meglio conosciuta come la “prof del corsivo“, sono sfociati in un violento scontro fisico in un bar. La disputa tra le due giovani donne è nata a seguito delle dichiarazioni controverse di Michelle Comi, che aveva chiesto di trovare qualcuno disposto a ospitarla per delle vacanze di lusso completamente a spese altrui.





Le affermazioni di Michelle Comi, che vantava oltre 300.000 follower, non sono passate inosservate e hanno provocato reazioni contrastanti online. Elisa Esposito ha criticato apertamente Michelle Comi, suggerendo che quest’ultima dovrebbe essere più riconoscente per il lavoro di influencer, considerato da Esposito come relativamente semplice.

Lo Scontro Fisico e la Diffusione del Video

Secondo i resoconti, la lite è avvenuta in un bar, con le due influencer che sono passate dalle parole ai fatti, arrivando alle mani prima di essere separate dai presenti. Il video dell’incidente, diffuso da vari canali, ha rapidamente fatto il giro dei social, scatenando una marea di commenti e reazioni.

Reazioni e Conseguenze sui Social

Gli utenti si sono divisi, schierandosi chi a favore di Michelle Comi e chi dalla parte di Elisa Esposito, mentre altri hanno criticato entrambe per il loro comportamento. In risposta a tutto ciò, la “prof del corsivo” ha condiviso un video in cui, rivolgendosi alla Comi, ha dichiarato: “Vorrei ringraziare chi mi sostiene. Tutto questo circo avrà una grande conseguenza. Scelte tue, vita tua, avrai le tue conseguenze“.

Il vuoto cosmico vs il nulla abissale. pic.twitter.com/E2RsakLB9g — BOBOROCK (@boborock55) July 15, 2024