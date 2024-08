Lite in spiaggia al lago di Como: una bimba di 8 anni coinvolta a causa della musica assordante

Rissa tra famiglie su una spiaggia del lago di Como: coinvolta una bambina di 8 anni





Un pomeriggio da incubo è quello vissuto su una spiaggia di Abbadia Lariana (Lecco) il 25 agosto, dove due famiglie hanno dato vita a una violenta lite. Durante l’alterco, una bambina di 8 anni è stata colpita al volto da uno schiaffo, perdendo l’equilibrio e cadendo a terra.

Nel pomeriggio di domenica 25 agosto, mentre il sole volgeva al tramonto, una giornata di svago si è trasformata in una scena di caos, con musiche ad alto volume, grida di bambini e consumo di alcol a far da contorno. La rissa ha avuto luogo sulla spiaggia situata sotto il parco Ulisse Guzzi ad Abbadia Lariana, intorno alle ore 18. Stando a quanto riportato, le due famiglie coinvolte, una di origine peruviana e l’altra italiana, giunte dal Milanese, hanno trascorso la giornata in prossimità l’una dell’altra. La convivenza pacifica, però, è stata messa a dura prova dai diversi rumori che si sovrapponevano.

Secondo alcune testimonianze, tutto sarebbe iniziato quando una delle due famiglie ha deciso di alzare il volume della musica, creando così un punto di tensione che ha portato a una discussione accesa. Non è chiaro chi abbia dato inizio alla lite, ma è evidente che gli animi si sono scaldati rapidamente, sfociando in una rissa fisica. Durante il caos, due donne di 33 e 61 anni sono state coinvolte e spinte, mentre la piccola è stata colpita involontariamente durante il parapiglia. Fortunatamente, sembra che il colpo sia stato inferto nella confusione generale e non con intenti malevoli.

Per riportare la calma, è stato necessario il intervento delle forze dell’ordine, le quali hanno provveduto a raccogliere le informazioni personali e a ricostruire i dettagli dell’incidente. Al momento, nessuna persona presente sulla scena ha sporto denuncia contro nessuno.

Per garantire la sicurezza, sono stati chiamati anche i sanitari. L’intervento si è attivato in codice giallo a causa della presenza della bambina coinvolta. Fortunatamente, nessuno ha riportato gravi lesioni. Le due donne, insieme alla piccola spaventata, sono state medicate da personale del 118, che è arrivato sul posto con un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello e un’idroambulanza della Croce Rossa di Lecco. Alla fine, fortunatamente, le condizioni di tutti i coinvolti sono risultate al di sopra di ogni aspettativa, ma l’incidente ha lasciato segni di paura e disorientamento tra coloro che si trovavano sulla spiaggia.

Questo episodio mette in luce alcune problematiche legate a comportamenti irresponsabili durante momenti di aggregazione, facendo riflettere sulla necessità di mantenere il rispetto dei limiti e delle regole, specialmente in ambienti familiari e pubblici.