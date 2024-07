Loredana Bertè si lamenta con Taylor Swift: “La canzone è mia, deve capire”

La cantante Loredana Bertè ha espresso il suo pensiero riguardo all’uso della frase “sei bellissima” durante un concerto di Taylor Swift a Milano. La pop-star americana, attualmente in tour in Italia, ha ricevuto elogi da parte del pubblico, ma Bertè ha voluto sottolineare che quella frase appartiene a una sua canzone.





La polemica nasce dal fatto che durante il concerto di Taylor Swift a Milano, il pubblico ha intonato il coro “sei bellissima”, a cui la cantante ha sorriso e ringraziato. Tuttavia, Loredana Bertè ha dichiarato che la frase “sei bellissima” è parte di una sua canzone e che tutti dovrebbero saperlo, compresa Taylor Swift.

La reazione di Bertè non è passata inosservata, con diversi utenti che hanno ripubblicato il video del suo intervento su Twitter. Alcuni commenti hanno supportato la posizione di Bertè, sottolineando che la frase dovrebbe essere rispettata e non utilizzata in modo banale.

La situazione ha destato l’interesse dei fan delle due cantanti, con molti che si sono schierati a favore di Loredana Bertè. Tuttavia, non sono mancate anche le critiche, con alcune persone che hanno sostenuto l’uso libero di una frase così comune.

La vicenda potrebbe avere sviluppi futuri, ma al momento entrambe le cantanti sembrano concentrarsi sulle rispettive carriere e sulle loro attività in tour. Resta da vedere se Taylor Swift risponderà a questa dichiarazione o se la questione si placherà nel breve termine.

I fan cantano “Sei bellissima” ai concerti. Loredana Bertè: «Fate sapere che LA CANZONE È MIA! Che tutti lo sappiano, anche Taylor Swift»#MilanTSTheErasTour #TaylorSwift #TG1 https://t.co/j33fzp1sz5 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) July 16, 2024