Lorys è deceduto all’età di 20 anni dopo essere stato sbalzato fuori dall’automobile, si sospetta che il tragico evento possa essere il risultato di un gioco che è andato male

Un giovane di Busto Arsizio, in vacanza con gli amici, perde la vita dopo essere stato proiettato fuori da un’auto in movimento.





Un drammatico episodio ha scosso la comunità di Busto Arsizio, dove un ragazzo di appena 20 anni, Lorys Bellapianta, è tragicamente deceduto nella notte tra il 12 e il 13 agosto a Torre Sabina, una rinomata località marittima nel comune di Carovigno, in provincia di Brindisi. Lorys era in vacanza, insieme a un gruppo di amici, per godersi l’ultima serata di ferie in Puglia. L’auto, una Opel Corsa, stava percorrendo il lungomare quando, secondo le ricostruzioni, la portiera posteriore si è aperta in circostanze ancora da chiarire, proiettando il giovane sull’asfalto.

Al momento dell’incidente, Lorys si trovava sui sedili posteriori del veicolo insieme ad altri compagni di viaggio. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, i tentativi di rianimarlo si sono rivelati vani, lasciando gli amici sotto shock, impotenti di fronte a un evento così devastante. La scena si è trasformata in un dramma, mentre la vita di un ragazzo pieno di futuro si spegneva in un attimo.

Indagini in corso

Dopo quanto accaduto, l’auto è stata posta sotto sequestro dai carabinieri, che hanno avviato un’indagine per accertare le dinamiche dell’incidente. È emerso che non ci sono stati altri veicoli coinvolti. È stata effettuata una prima ispezione da parte del medico legale sul luogo dell’incidente, e successivamente la salma è stata trasferita presso il cimitero di Ostuni, a disposizione della Procura locale. Gli amici di Lorys sono stati ascoltati dalle autorità, che stanno cercando di ricostruire i momenti antecedenti alla tragedia.

Una perdita devastante

La notizia della morte di Lorys ha colpito duramente non solo i suoi amici, ma anche la sua famiglia. La madre, Raffaella, e i suoi fratelli, Devis, Andrea ed Elena, sono ora costretti a affrontare un dolore inimmaginabile. Solo due settimane prima, la famiglia aveva subito la perdita del padre di Lorys, stroncato da una malattia incurabile. Un periodo di lutto che si trasforma in un’altra tragedia, un colpo tremendo che segna profondamente le vite di chi rimane.

In un contesto simile, è essenziale per la comunità riflettere sull’importanza della sicurezza stradale e delle attenzioni da prestare durante la guida, soprattutto in circostanze di festa e divertimento. L’assenza di Lorys nel cuore di chi lo amava rimarrà un dolore senza fine, ma il ricordo della sua vita giovane e piena di sogni potrebbe servire da richiamo a tutti per vivere con maggiore cautela e consapevolezza.