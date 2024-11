Lucarelli etichetta Vittoria Schisano “la meno gradita di Ballando”, la controreplica dell’ex concorrente

Vittoria Schisano risponde a Selvaggia Lucarelli dopo le critiche ricevute durante il podcast di Alessandro Cattelan, dove la giornalista l’ha definita “la concorrente più antipatica” di Ballando con le Stelle.





Durante un episodio del podcast condotto da Alessandro Cattelan, la giornalista e giudice di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli, ha espresso un’opinione piuttosto schietta su Vittoria Schisano, definendola “la concorrente più antipatica” tra tutti i partecipanti delle varie edizioni dello show di Rai 1. L’attrice, che aveva partecipato al programma nel 2020, non ha tardato a rispondere alle parole della giornalista, scegliendo i social per replicare.

La dichiarazione di Selvaggia Lucarelli, rilasciata nel corso del podcast, ha attirato l’attenzione del pubblico e della stessa Schisano, che ha deciso di rispondere pubblicamente. La giornalista ha spiegato che, durante la partecipazione dell’attrice alla quindicesima edizione del programma, il suo atteggiamento non le era piaciuto e che aveva adottato una strategia precisa per gestire la situazione. “Sapeva che arrivava lì e voleva proprio litigare. Quindi io dalla prima all’ultima puntata le ho sempre dato 6, a volte 7, ‘brava, hai ballato bene…’. Quando do i sei o i cinque sto cercando di far sparire il concorrente, quella è la tattica, quando mi stanno proprio antipatici per qualsiasi ragione. Lo zero e l’uno portano attenzione e la gente da casa lo vorrà invece difendere”, ha spiegato Lucarelli.

La reazione di Vittoria Schisano non si è fatta attendere. L’attrice ha scelto la piattaforma X (ex Twitter) per replicare alle affermazioni della giornalista, utilizzando un tono ironico e diretto. Nel suo post, ha scritto: “Da qualche parte ho letto che ognuno di noi ha racchiuso il proprio destino nel nome che porta. Il tuo è ‘Selvaggia’, il mio ‘Vittoria’! Ps: l’antipatia è del tutto reciproca”. Un messaggio che non lascia spazio a dubbi sul fatto che anche lei non nutra particolare simpatia per Lucarelli.

La partecipazione di Vittoria Schisano a Ballando con le Stelle risale al 2020, anno in cui si svolgeva la quindicesima edizione del celebre show televisivo. In quell’occasione, l’attrice gareggiava in coppia con il ballerino professionista Marco De Angelis. La stagione fu particolarmente seguita dal pubblico e si concluse con la vittoria di Gilles Rocca e Lucrezia Lando. Durante quell’edizione, la giuria era composta da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith.

Le parole di Lucarelli durante il podcast hanno fornito uno spaccato interessante sulla sua visione del ruolo di giudice all’interno dello show. La giornalista ha spiegato come utilizzi i voti per influenzare l’andamento della competizione e come il suo giudizio sia talvolta influenzato da considerazioni personali. “Quando mi stanno proprio antipatici per qualsiasi ragione, do sei o cinque per cercare di farli sparire. Lo zero e l’uno invece attirano attenzione e creano polemiche”, ha aggiunto.

Non è la prima volta che le dinamiche interne a Ballando con le Stelle suscitano discussioni e polemiche tra i partecipanti e i giudici. Il programma, condotto da Milly Carlucci, è noto per le sue accese discussioni in diretta e per le personalità forti dei suoi protagonisti. La stessa Lucarelli è spesso al centro di dibattiti accesi con concorrenti, colleghi giurati o persino il pubblico.

La risposta di Schisano sembra sottolineare come anche lei abbia vissuto quell’esperienza con sentimenti contrastanti. Nonostante ciò, l’attrice non ha mai nascosto quanto fosse importante per lei partecipare a uno show così popolare e amato dal pubblico italiano. Durante la sua permanenza nel programma, aveva più volte dichiarato quanto apprezzasse l’opportunità di mettersi in gioco in un contesto completamente diverso rispetto al suo lavoro abituale.

La vicenda tra Lucarelli e Schisano evidenzia ancora una volta quanto sia difficile separare il lato professionale da quello personale in un contesto televisivo così esposto come quello di Ballando con le Stelle. Le opinioni dei giudici spesso riflettono non solo il talento dei concorrenti, ma anche il loro atteggiamento e la loro capacità di instaurare un rapporto positivo con il resto del cast.

Nonostante le critiche ricevute da Lucarelli, Vittoria Schisano continua a essere una figura amata dai suoi fan, che hanno apprezzato il suo coraggio nell’affrontare una sfida come quella del ballo in diretta televisiva. La sua risposta sui social dimostra una certa dose di ironia e fermezza, qualità che l’hanno sempre contraddistinta nella sua carriera artistica.