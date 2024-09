Luna Marì segue le orme di Vittoria Ferragni: i mini stivaletti con tacco sono i preferiti delle figlie delle celebrità

La piccola Luna Marì Spinalbese, secondogenita di Belén Rodriguez e dell’ex compagno Antonino Spinalbese, sta maturando e giorno dopo giorno diventa sempre più incantevole. Questo luglio ha festeggiato il suo terzo compleanno e la somiglianza con il padre diventa ogni giorno più evidente, anche se ha chiaramente preso dal carattere vivace della madre. Le numerose Stories condivise dalla conduttrice sul suo profilo Instagram mostrano la dolcezza della bambina, mentre l’ultima perla rivela il suo esordio con i tacchi, un momento che non è passato inosservato ai fan.





Luna Marì indossa eleganti tacchi per la prima volta

Mentre Veronica Cozzani, la mamma di Belén, sfilava sulle rinomate passerelle della Milano Fashion Week, la piccola Luna si godeva un pomeriggio di relax a casa, apparendo in un look glamour e originale. La madre ha catturato un momento adorabile mentre la bimba gustava uno spuntino. Indossava una giacca da chef stellato, un modello completamente bianco con abbottonatura laterale e una raffinata stampa a quadri neri e bianchi sulle maniche e sul colletto, accompagnata dal logo di Disneyland Paris sul petto. Si tratta di un regalo speciale che Luna ha voluto riportare con sé dopo una splendida visita al celebre parco divertimenti.

Luna Marì indossa scarpe unique

Da non dimenticare, Luna ha completato il suo outfit con un paio di originali stivaletti azzurri, che evocano un ricordo dolce e nostalgico per molti. Qualche anno fa, la piccola Vittoria Lucia Ferragni, figlia di Chiara Ferragni e Fedez, aveva fatto notizia sul web grazie a un travolgente costume da Elsa di Frozen, dove i suoi stivaletti azzurro pastello catturarono davvero l’attenzione del pubblico.

Adesso, con il suo look incantevole e le prime esperienze di moda, Luna Marì sembrerebbe seguire le orme della sua giovane collega di stile. La gioia di vedere queste nuove generazioni di star emergere nel mondo della moda è un segnale di come la creatività e il fascino non mancheranno mai, e i fan non possono che attendere con ansia i prossimi passi di queste piccole icone. Tra tacchi e abiti eleganti, il percorso di Luna si preannuncia luminoso e pieno di sorprese.