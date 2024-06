Mammucari e Maionchi: scontro e lacrime a L’acchiappatalenti

Un acceso botta e risposta ha animato la finale de L’Acchiappatalenti, il talent show in onda sabato 8 giugno in prime time su Rai Uno. I protagonisti di questo scambio infuocato sono stati la discografica Mara Maionchi e il conduttore Teo Mammucari, il tutto condito da qualche parolaccia di troppo.





Durante l’atto conclusivo dello show, i talent scout hanno dovuto esibirsi insieme ai concorrenti scelti nelle puntate precedenti. Mara Maionchi, che aveva puntato su un gruppo di danza tutto al femminile chiamato Black Widow, ha partecipato a una coreografia con le giovani danzatrici. Dopo la performance, il comico romano Teo Mammucari ha punzecchiato la Maionchi, scatenando una reazione dura da parte della discografica, che poi è scoppiata in lacrime.

“Vorrei dire subito una cosa, io ho sbagliato, è colpa mia, loro hanno fatto tutto giusto. Mi dispiace. Scusate,” ha detto una commossa Mara Maionchi dopo l’esibizione con le Black Widow. Nonostante la sua ammissione di colpa, il pubblico in studio ha tributato una standing ovation alla performance del gruppo di danza.

L’intervento di Teo Mammucari

A questo punto, Teo Mammucari ha preso la parola, commentando una clip della performance trasmessa da Milly Carlucci. “Io non sono stupido, queste sono le riprese delle prove di ieri. Oggi lei (Maionchi) è stata ferma per tutto il tempo e solo per un secondo ha mosso la testa,” ha detto Mammucari, concludendo con un lapidario: “Questo è un 4 pulito,” rivolgendosi alla giuria composta da Simona Ventura, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.

La dura replica di Mara Maionchi

Le parole del conduttore non sono andate giù alla discografica, che ha reagito con fermezza: “We, adesso piantala perché mi hai rotto le balle. Io parlo, io sono qui con loro, con queste ragazze. E che ca**o… E allora, dai, è tutto il giorno che rompe le balle.” Dopo questo sfogo, Mammucari è rimasto in silenzio, mentre la Maionchi è stata sopraffatta dall’emozione, scoppiando in lacrime. “Mi sono emozionata perché mi dispiace per loro (le Black Widow) che ho sbagliato,” ha sussurrato tra i singhiozzi.

Il sostegno della giuria e di Milly Carlucci

I giurati e la conduttrice Milly Carlucci sono subito intervenuti per calmare la Maionchi, assicurandole che tutto era andato bene. I giudici hanno infatti promosso l’esibizione quasi a pieni voti, assegnando alla performance un punteggio di 27 su 30, con tre 9.

La serata si è conclusa con un misto di emozioni contrastanti. Da un lato, la tensione tra Maionchi e Mammucari ha portato a un momento di grande drammaticità, dall’altro, l’apprezzamento del pubblico e della giuria ha confermato il talento delle Black Widow e la dedizione della loro mentore.

Questa finale di L’Acchiappatalenti sarà sicuramente ricordata non solo per le performance di alto livello, ma anche per il confronto acceso tra due figure di spicco del panorama televisivo italiano.