Mara Venier: “L’ultima puntata di Domenica In? La più difficile della mia carriera, ma ci sarò anche la prossima”

La celebre conduttrice di “Domenica In”, Mara Venier, ha recentemente espresso la sua delusione per l’ultimo anno televisivo, definendolo il peggiore della sua carriera. La causa principale di tale insoddisfazione è stata un comunicato letto durante il festival di Sanremo, che ha lasciato un’impressione negativa su di lei.





Durante un’intervista, la Venier ha condiviso la sua profonda delusione per la scomparsa di alcuni suoi “amici” nel corso dell’anno, esprimendo amarezza per questa situazione. In particolare, ha raccontato di un episodio imbarazzante durante il festival di Sanremo, quando è stata costretta a leggere un comunicato stampa senza essere stata informata in precedenza a riguardo.

La conduttrice ha anche espresso il suo disappunto riguardo all’ultima edizione di Domenica In, definendola “difficilissima” e “la peggiore di tutte quelle fatte fin qui”.

Ritorno al cinema con Ferzan Ozpetek Nonostante le difficoltà incontrate nell’ultimo anno, Mara Venier ha annunciato il suo ritorno al cinema dopo tre decenni. Sarà protagonista in un film diretto da Ferzan Ozpetek, ispirato al suo ultimo romanzo “Cuore nascosto”. Nonostante abbia mantenuto il riserbo sul suo ruolo specifico nel film, ha scherzato sulle possibili conseguenze se rivelasse troppo.

La Venier ha mostrato il suo caratteristico umorismo nonostante la pressione, ironizzando sulla sua preparazione per il ruolo e dimostrando la sua calma con un tocco di comicità.

Progetti futuri e ancora Domenica In Nonostante le sfide affrontate, Mara Venier ha confermato che continuerà la sua partecipazione a “Domenica In”. La decisione è stata fortemente influenzata dal supporto di Roberto Sergio, l’amministratore delegato, che ha espressamente richiesto la sua permanenza.

La Venier ha mostrato determinazione nel voler superare le difficoltà e guardare avanti, confermando il suo impegno continuo nel programma televisivo nonostante le sfide incontrate nell’ultimo anno.