Maria De Filippi a Tu sì que vales: “Non sono un ca***o di nessuno” e il confronto con Sabrina Ferilli

Nella prima puntata di Tu sì que vales 2024, Maria De Filippi si è trovata al centro di un acceso dibattito dopo aver commentato l’esibizione del cantante Marcelito Pomoy. La sua opinione non è andata giù al pubblico, che ha fatto sentire la propria voce con un voto schiacciante in favore dell’artista. De Filippi ha dichiarato, in tono deciso, “Non sono un ca***o di nessuno”, argomentando la sua posizione come giudice e non come rappresentante delle sole proprie emozioni personali. La conversazione è diventata piuttosto vivace quando Sabrina Ferilli, con il suo tipico humor, ha sottolineato l’uscita poco elegante di De Filippi, dando vita a un divertente battibecco tra le due.





Sottolineando il talento di Pomoy, Ferilli ha elogiato la performance, ritenendola meritevole di passare alla fase successiva del concorso. Al contrario, De Filippi ha espresso riserve sull’emozione trasmessa dal cantante, affermando di non essere stata colpita dalla sua prestazione. Questa divergenza di opinioni si è amplificata con il responso del pubblico che, in modo quasi plebiscitario, ha assegnato a Pomoy il 100% dei voti, permettendogli così l’accesso diretto alla finale. Tuttavia, la decisione finale riguardava anche il giudizio della giuria e, nonostante il sostegno di Gerry Scotti e Luciana Littizzetto, il no di Rudy Zerbi ha bloccato il cammino del cantante verso la finale.

Maria De Filippi, consapevole di non aver interpretato correttamente il gusto degli spettatori, ha ammesso: “Ho votato no perché non mi ha trasmesso emozioni. Per me è fondamentale emozionarsi con la musica; la mia presenza qui è per rappresentare le emozioni della gente a casa e non solo il mio giudizio”. Dopo l’accenno alla parolaccia, Ferilli ha reagito con stupore e ironia, portando a una risposta spassosa di De Filippi: “Chiedo scusa per l’espressione, ma ne senti di peggio in giro…”. Le parole di Ferilli, “Ma che ca*** vuoi da me?”, hanno strappato risate al pubblico presente, dimostrando che il buonumore non era di certo assente.

Alla fine della serata, Marcelito Pomoy non è riuscito a ottenere il passaggio alla finale, rimanendo escluso nonostante i voti favorevoli della giuria. Rudy Zerbi, tenendo fede alla sua opinione, ha insistito sul fatto che l’artista dovesse meritarsi la finale solo attraverso le sue esibizioni e non per il sostegno popolare. In questo modo, la puntata si è chiusa con emozioni contrastanti tra esibizioni straordinarie e dissensi tra i giudici, lasciando il pubblico in attesa di vedere come evolverà la competizione nei prossimi episodi.