Maria De Filippi in vacanza sullo yacht Ares: quanto costa il relax della regina della TV?

Maria De Filippi si sta godendo un’estate da sogno a bordo dello yacht Ares, un’imbarcazione di 35 metri che incarna il lusso e la comodità. Scopriamo i dettagli dei costi e delle amenità svelati dal settimanale Oggi.





Con l’arrivo dell’estate, Maria De Filippi ha deciso di concedersi una pausa meritata dopo un anno ricco di impegni. La sua scelta per il relax è un elegante yacht, il Ares, che solca le acque della Toscana. Le immagini pubblicate da vari settimanali mostrano la conduttrice mentre si rilassa e si gode la bellezza del mare.

Questo yacht, che si trova al largo di Grosseto, ha un valore totale di 4,3 milioni di euro. Affittarlo costa 140.000 euro a settimana, a cui si devono aggiungere le spese per la cambusa, ovvero cibo e bevande per i giorni di navigazione, oltre ai compensi per l’equipaggio che, naturalmente, è fondamentale per garantire un servizio impeccabile. Non è solo un luogo per riposare; il Ares offre un’ampia gamma di attività, dalle immersioni nelle calette più belle della costa toscana al puro relax a bordo. L’imbarcazione è dotata di una Jacuzzi coperta, una palestra per chi desidera mantenersi attivo e quattro cabine per ospitare amici e familiari. Tra i compagni di viaggio di Maria, c’è anche suo figlio Gabriele Costanzo, come dimostrano le foto pubblicate.

Mentre si gode le vacanze, Maria De Filippi si sta già preparando per il suo ritorno in televisione. Con l’inizio di settembre, la conduttrice riprenderà le sue attività su Canale 5 con una serie di programmi, tra cui Uomini e Donne e una nuova edizione di Amici. Senza dimenticare il programma del sabato, Tu si que vales, e il suo doppio impegno con Temptation Island, che ha avuto un ottimo riscontro durante l’edizione estiva.

È evidente che questo periodo di ferie è più che meritato per la regina della televisione, che con i suoi successi si è conquistata un posto speciale nel cuore del pubblico italiano. La combinazione tra il lavoro e il tempo per se stessa rappresenta il giusto equilibrio che ogni professionista dovrebbe aspirare a raggiungere.