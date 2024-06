Maria Sofia risponde ai critici: “Lavorando nell’industria per adulti sto cambiando il mondo, voi moralisti che fate?” [VIDEO]

Maria Sofia Federico, giovane influencer entrata nell’Accademia Porno di Rocco Siffredi, affronta le critiche degli hater sui social, difendendo il suo impegno nell’attivismo e nelle cause sociali.





Maria Sofia Federico, una delle più giovani influencer italiane, è recentemente finita sotto i riflettori per la sua partecipazione all’Accademia Porno di Rocco Siffredi. I suoi video continuano a far discutere e a suscitare critiche sui social media, soprattutto da parte degli hater.

Le critiche sono iniziate quando Maria Sofia ha cominciato a condividere contenuti più leggeri, come video in cui balla. Molti utenti hanno iniziato a commentare sotto i suoi video, chiedendole: “Ma non dovevi cambiare il mondo?” Questo perché, fin dall’inizio della sua carriera, Maria Sofia aveva dichiarato che il suo obiettivo era quello di apportare un cambiamento positivo nel mondo.

In risposta a queste critiche, Maria Sofia Federico ha pubblicato un video su TikTok con la didascalia: “Immagina credere che una ragazza smetta di fare del bene perché registra un video in cui balla.” Nel video, ha affermato: “Qui un anno dopo avervi ‘traumatizzato’ con questo suono per ricordare che io lo sto davvero cambiando il mondo, perché grazie al mio lavoro sto donando tanti soldi ai rifugi per animali e altre cause sociali mentre voi bigotti che mi criticate non state facendo nulla di utile per la collettività.”

Qualche mese fa, ospite del podcast Jojo House, Maria Sofia aveva parlato del legame tra il suo lavoro e l’attivismo. Ha rivelato di aver realizzato un porno vegano e di attivismo, spiegando: “Ho girato un porno vegano e di attivismo, scritto in rima. Ho composto questo testo lungo 13 minuti in cui smentisco gli stereotipi sul sex work. Mentre dico alcune cose in voice over ci sono delle scene in cui io e altri attori e attrici sc***amo. Perché vegano? Una delle tante ragioni per cui ho intrapreso questa strada è perché si guadagna bene, e quei soldi che guadagno li dono ai rifugi per animali.”

Riguardo al connubio tra attivismo e sex work, Maria Sofia Federico ha dichiarato: “Non riesco a immaginarmi un futuro in cui possa pentirmi di qualsiasi mia scelta. Per me è una battaglia politica che può migliorare la società.”

Le parole di Maria Sofia Federico sollevano un dibattito interessante su come l’attivismo possa intrecciarsi con professioni controverse come quella del sex work. La sua determinazione a utilizzare i guadagni per cause sociali e ambientali sfida i pregiudizi e promuove una visione più ampia e complessa del contributo individuale al bene comune.

