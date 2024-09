Mariagrazia Bedin, la 24enne coinvolta nell’incidente a Fondi: lascia 3 figli, critico il neonato

Tragedia a Fondi: giovane donna morta in incidente stradale, compagno arrestato per omicidio stradale

Una terribile tragedia si è consumata questa notte a Fondi, dove una giovane donna di 24 anni, Mariagrazia Bedin, ha perso la vita in un incidente stradale. La vittima si trovava in macchina insieme al compagno, la sorella di quest’ultimo e il figlio neonato, quando il veicolo è uscito di strada e si è ribaltato più volte. Purtroppo per Mariagrazia Bedin, l’impatto è stato fatale e nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, non c’è stato nulla da fare per salvarle la vita.





Gravi condizioni di salute per il compagno della ragazza e la sorella, trasportati d’urgenza in ospedale, mentre il figlio neonato della coppia è attualmente ricoverato in serie condizioni al Bambino Gesù di Roma. La tragedia ha colpito duramente la famiglia, poiché Mariagrazia Bedin lascia tre figli piccoli, di cui il più giovane, di soli sei mesi, è attualmente in gravi condizioni.

Arresto e accuse pesanti per il compagno della vittima, A. H., che è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Dopo essere stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici, è risultato positivo ad entrambi, scattando così immediatamente le manette nei suoi confronti.

Nell’incidente non sono rimaste coinvolte altre vetture e, secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto guidata da A. H. è finita fuori strada in via di Santa Anastasia, ribaltandosi e carambolando per quasi un centinaio di metri. La situazione rimane ancora sotto indagine per accertare le cause esatte dell’incidente.

La comunità locale è profondamente scossa da questa tragedia e si stringe attorno alla famiglia della giovane vittima in questo momento di dolore.