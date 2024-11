Mariavittoria e Tommaso al Grande Fratello non hanno più segreti, il bacio e la rivelazione: “Vogliamo andarcene”

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi hanno instaurato un buon rapporto nella casa del Grande Fratello. Oggi, domenica 3 novembre 2024, si sono scambiati baci e importanti confessioni. Pamela Petrarolo e Amanda Lecciso li hanno stuzzicati dicendo “Siete proprio belli” e hanno chiesto se saranno invitate al loro matrimonio. Improvvisamente, Tommaso ha baciato Mariavittoria e le ha chiesto di “andare via insieme”.





Mariavittoria e Tommaso, mentre cantano e scherzano con Pamela e Amanda, si sono scambiati un dolce bacio. Poco dopo, Tommaso ha proposto di uscire insieme dicendo: “Si esce, io e te. Non siamo costretti qui. Andiamo via da qui”. Mariavittoria ha risposto subito: “No, tu devi vincere. Sei costretto qui, voglio che vinci. Chi se ne frega di tutto”.

In un momento successivo, Tommaso si è rivolto alle telecamere e ha detto alla nonna che lo guarda da casa: “Nonna, ti porto un medico a casa. Lo vedi o no?”.

Tommaso ha poi mostrato interesse per Maica Benedicto, una modella spagnola che ha detto di aver percepito delle “energie” tra di loro. Dopo la sua uscita dalla casa, Tommaso ha confessato a Mariavittoria di non avere interesse per Maica. “L’ho sempre detto dal primo confessionale che non mi piace esteticamente. Sei più bella tu per me”, ha detto a Mariavittoria. Maica, nel frattempo, continua a parlare di lui nella casa del Gran Hermano, raccontando che lui era molto timido e in sauna ciascuno stava da una parte.