Marissa Teijo, la culturista che a 71 anni partecipa a concorsi di bellezza, detiene il record come la concorrente più anziana mai presente in tali competizioni

Marissa Teijo: la pioniera di bellezza oltre i 70 anni, conquista il palcoscenico di MIss Texas USA con il suo messaggio di resilienza e determinazione





Marissa Teijo ha infranto le convenzioni con il suo fascino senza tempo, diventando la concorrente più anziana nella storia dei concorsi di bellezza. Nonostante i suoi 71 anni, per lei l’età rappresenta solo un numero. Dopo aver cresciuto i figli e insegnato per molti anni in una scuola elementare, ha deciso di riscrivere la sua storia, puntando a conquistare le pagine dei giornali: “Donna di 71 anni scrive la storia partecipando al concorso di Miss Texas USA”. Ma Teijo non è nuova alle competizioni; all’età di quarant’anni aveva iniziato a vincere gare di bodybuilding. La sua filosofia è semplice ma potente: “Chi la dura la vince”.

Marissa Teijo è una culturista splendida che, pur non avendo vinto il titolo di Miss Texas USA (assegnato ad Aarieanna Ware), ha sicuramente lasciato la sua impronta in un concorso che recentemente ha aperto le porte a donne di ogni età. Anzi, analizzando i risultati, si evince che il suo piazzamento è stato superiore a quello di diverse concorrenti più giovani.

Osservando una sua foto, potrebbe non apparire subito l’immagine tradizionale di una 71enne: è necessaria un’osservazione attenta. Fino a poco tempo fa, l’età massima per partecipare al concorso di Miss Universo era fissata a 28 anni. Con la rimozione di questa restrizione, Marissa ha stabilito un record imbattuto nel mondo dei concorsi di bellezza. Ma chi è realmente questa incredibile 71enne che ha combattuto i suoi complessi da giovane? Anche lei ha vissuto l’esperienza di sentirsi un brutto anatroccolo.

Secondo quanto riportato nell’edizione americana di El País, Marissa è cresciuta in una parte isolata del Texas, lontano dal lusso e dalle luci delle grandi città. Durante le estati della sua giovinezza, ha lavorato nella fattoria di famiglia, immergendosi nel duro lavoro agricolo. Suo padre, consapevole delle difficoltà economiche, li portava al lavoro per consentire a Marissa e ai suoi fratelli di risparmiare per gli studi. In un contesto dove era l’unica a parlare spagnolo e a avere una pelle olivastra, si sentiva spesso fuori posto tra compagni biondi e con occhi azzurri.

Le sue origini affondano nelle radici di Moctezuma, una città situata nel Messico occidentale. Dopo anni trascorsi nel Texas settentrionale, è ritornata nel sud dello stato, nella sua terra natale, al confine con il Messico. Ha sposato, avuto due figli, intrapreso la carriera di insegnante e successivamente si è separata. Un giorno, però, il suo destino cambiò quando incrociò i polpacci di Rachel McLish nel corridoio della palestra.

Rachel McLish è stata la prima Miss Olympia, simbolo di bellezza e forza. “Ricordo il momento in cui la vidi camminare e rimasi affascinata dai suoi muscoli”, ha rivelato, entusiasta. McLish visse ad Harlingen, la stessa cittadina di Marissa. Fu lei a incoraggiarla a sollevare pesi in modo serio, inizialmente per apparire al meglio in bikini sulle spiagge vicine. Successivamente, grazie al supporto di un culturista che la allenava gratuitamente, ha iniziato a competere in gare di bodybuilding. “Mi piaceva vincere e volevo farlo bene”, ha affermato, con una determinazione che risplendeva nei suoi occhi.

A settant’anni, Marissa continua a seguire una rigida routine di allenamento. Ogni giorno esegue una sessione di attività aerobica come camminata, nuoto o spinning, e tre volte alla settimana solleva pesi. La sua alimentazione è altrettanto disciplinata: evita cibi processati, beve molta acqua e limita gli zuccheri, concedendosi solo piccole indulgenze di tanto in tanto.

E per quanto riguarda l’amore? Dopo venti anni di vita da single, Marissa ha incontrato un ingegnere argentino durante un viaggio a Buenos Aires, dove si era recata per approfondire il sistema educativo locale. Conclude l’intervista con una profonda riflessione: “La felicità non risiede in un corpo snello, ma nel prendersi cura di sé stesso e mantenerlo in forma”. Nella foto di gruppo delle concorrenti, Marissa si distingue come l’ultima della seconda fila, un’immagine di forza e ispirazione.