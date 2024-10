Matilde Lorenzi è morta, la promessa dello sci era caduta durante un allenamento in Val Senales: aveva 20 anni

La giovane promessa dello sci italiano Matilde Lorenzi è deceduta in seguito a un grave incidente durante un allenamento in Val Senales. Il Ministero della Difesa ha confermato la tragica notizia.





Tragedia nello sci: Matilde Lorenzi non ce l’ha fatta

La comunità sciistica italiana è in lutto per la prematura scomparsa di Matilde Lorenzi, talentuosa sciatrice di soli 20 anni. La giovane atleta, originaria di Torino e cresciuta sulle piste del Sestriere, ha perso la vita in seguito a un tragico incidente avvenuto durante una sessione di allenamento sul ghiacciaio della Val Senales, in Alto Adige.

L’incidente si è verificato sulla pista Grawand G1, mentre la Lorenzi stava effettuando una discesa di allenamento. Secondo le prime ricostruzioni, gli sci della giovane si sono improvvisamente divaricati, causando la perdita di contatto tra le lamine e la superficie nevosa. Questa situazione ha portato a una violenta caduta, durante la quale Matilde ha sbattuto il volto contro il ghiaccio con estrema forza. Nell‘impatto, uno degli sci si è sganciato, provocando l‘uscita di pista dell‘atleta.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Immediatamente dopo l’incidente, sono stati attivati i soccorsi. Il personale medico giunto sul posto ha prontamente intubato la Lorenzi, che è stata poi trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale di Bolzano. Nonostante gli sforzi dei medici, le condizioni della giovane sono apparse fin da subito estremamente critiche.

La notizia del decesso di Matilde Lorenzi è stata ufficialmente confermata dal Ministero della Difesa attraverso un post sui social media. Il comunicato ha espresso profondo cordoglio per la perdita di una delle più promettenti atlete del panorama sciistico nazionale.

Il profilo di Matilde Lorenzi

Matilde Lorenzi, che avrebbe compiuto 21 anni il prossimo 15 novembre, era considerata una delle più brillanti speranze dello sci azzurro. Tesserata per il Centro Sportivo Esercito, la giovane faceva parte della squadra junior femminile e aveva già ottenuto risultati di rilievo nella sua breve ma intensa carriera.