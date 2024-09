Matteo Giuseppe Bortone muore a 29 anni in un incidente stradale: perde il controllo dell’auto

Un giovane di Melissano ha perso la vita in un drammatico incidente stradale, suscitando grande cordoglio nella comunità locale e nei suoi affetti.





Il grave incidente che ha portato alla scomparsa di Matteo

Nella tarda serata di domenica 15 settembre, un tragico incidente stradale ha strappato alla vita Matteo Giuseppe Bortone, un giovane di 29 anni originario di Melissano, un comune della provincia di Lecce, nel Salento. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava tornando a casa dopo una cena con amici, alla guida della sua Mini Cooper, quando ha perso il controllo del veicolo lungo la strada statale 274, vicino a Taviano.

Le cause che hanno portato al sinistro sono al momento in fase di accertamento. Tuttavia, sembra che il 29enne abbia perso il controllo dell’auto, che si è ribaltata fino a finire fuori strada. La scena dell’incidente è stata segnalata da altri automobilisti che, vedendo quanto accaduto, hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

I soccorsi e il drammatico destino

Sfortunatamente, nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario del 118, non c’è stato nulla da fare per salvare Matteo. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente per effettuare i rilievi necessari e comprendere meglio la dinamica dell’accaduto.

Matteo Bortone era conosciuto e apprezzato nella sua comunità. Fino a pochi giorni prima del suo tragico incidente, aveva lavorato come barman al lido Por do Sol di Gallipoli, dove aveva lasciato un ottimo ricordo nei suoi clienti e colleghi. Recentemente, era anche molto felice per aver acquistato la sua auto e una nuova casa, segnando così un’importante fase nella sua vita.

Il cordoglio della comunità e i funerali

La notizia della sua prematura scomparsa ha generato un’ondata di commozione e affetto sui social media, dove amici e conoscenti hanno condiviso messaggi di cordoglio e solidarietà. “Matteo Giuseppe Bortone è stato rubato alla vita terrena, ma vivrà sempre nei cuori di chi lo ha conosciuto,” scrive un utente su Facebook. Un altro commento evidenzia quanto la comunità ne senta la mancanza: “Questo nostro piccolo centro paga ancora un tributo molto alto. Dio avrà anche un altro angelo, ma la nostra comunità è più povera.”

Tanti sono stati i messaggi di affetto per i familiari di Matteo, in particolare per sua madre Maria Teresa, suo padre Franco e sua sorella Francesca. I funerali del giovane si terranno martedì 17 settembre alle ore 10:00 presso la Chiesa B.V.M. del Rosario di Melissano. I familiari hanno invitato quanti hanno voluto bene a Matteo a unirsi in preghiera per rendere l’ultimo omaggio e sostenere la famiglia in questo momento di grande dolore.

In momenti come questi, la comunità si riunisce per affrontare insieme la sofferenza e ricordare con affetto e gratitudine le vite dei propri cari, mantenendo vivo il ricordo di Matteo Giuseppe Bortone.