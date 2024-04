Max Pezzali parla di Mauro Repetto: “Io non ho mai sofferto la provincia, lui sì”

Durante un colloquio con Fanpag, Max Pezzali ha condiviso la sua visione sui recenti progetti che vedono coinvolto Mauro Repetto, suo ex collega nell’883 con cui ha vissuto il grande trionfo negli inizi degli anni Novanta.





Oggi, Pezzali si presenterà come ospite a La Volta Buona, trasmessa alle 14:00 su Raiuno. Farà il punto sulla sua carriera e vita personale insieme alla conduttrice, Caterina Balivo. Dalla loro amicizia al liceo, i due iniziavano a comporre insieme trovandosi sulla scena musicale alla fine degli anni Ottanta. Hanno deciso di prendere il nome dell’883 in omaggio al modello dello Sporster della moto Harley Davidson. La loro svolta arrivò con la partecipazione a Castrocaro con Non Me La Menare, dopo di che pubblicarono l’album Hanno Ucciso L’Uomo Ragno, che divenne un successo immediato vendendo oltre 650mila copie.

Max Pezzali discute su Mauro Repetto

Il loro secondo album, Nord sud ovest est, ha superato la prima pubblicazione in termini di successo con più di 1.350.000 copie vendute. Il duo ha continuato a produrre successi memorabili come La Dura Legge Del Gol, Gli Anni, Tieni Il Tempo, prima che Repetto si separasse dal gruppo. Pezzali, tuttavia, ha continuato a portare avanti gli 883, arricchendo la sua carriera con altre hit popolari.

Riguardo alle sue più recenti dichiarazioni su Mauro Repetto, Pezzali ha affermato: “Sono contento che Mauro sta affrontando la perdita degli 883… Credo che sia ora di affrontarlo.“. Seguito l’uscita dell’ultimo singolo Discoteche Abbandonate, Pezzali ha condiviso le sue riflessioni su Repetto e l’immenso successo che avevano ottenuto insieme come 883.