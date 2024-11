Mediaset cambia la programmazione del Grande Fratello: ecco le nuove decisioni

I vertici di Mediaset hanno preso una decisione significativa riguardo al futuro del Grande Fratello, lo storico reality show che sta attraversando un momento critico. A causa degli ascolti deludenti, l’azienda ha deciso di modificare ancora una volta la programmazione per cercare di risollevare le sorti del programma, che fatica a competere con la concorrenza.





Nonostante il format condotto da Alfonso Signorini continui ad avere un pubblico affezionato, i numeri registrati di recente non sono soddisfacenti. La seconda puntata settimanale, trasmessa il sabato, non è riuscita a tenere testa a Ballando con le Stelle su Rai 1. La trasmissione di Milly Carlucci, infatti, ha totalizzato uno share del 27% con oltre 3.446.000 spettatori, mentre il Grande Fratello si è fermato al 14,7%, attirando solo 1.803.000 spettatori.

Le voci su una possibile chiusura anticipata del reality si sono fatte insistenti. Alcuni rumors suggeriscono che le luci della casa di Cinecittà potrebbero spegnersi entro la fine dell’anno, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Tuttavia, Mediaset ha deciso di intervenire, cercando di invertire la tendenza con un cambio di strategia.

A partire dal 2 dicembre, il Grande Fratello subirà un’ulteriore modifica nel palinsesto. La puntata in prima serata del sabato resterà confermata, ma l’appuntamento infrasettimanale verrà spostato dal martedì al lunedì. Questo cambio arriva in seguito al fallimento di un altro reality targato Mediaset, La Talpa, che ha registrato ascolti bassissimi.

La Talpa, condotta da Diletta Leotta, terminerà anticipatamente: le ultime tre puntate verranno accorpate in un’unica serata, prevista per il 25 novembre. A partire dalla settimana successiva, il Grande Fratello prenderà il suo posto.

Il nuovo calendario del Grande Fratello:

Martedì 26 novembre e sabato 30 novembre saranno le ultime puntate con l’attuale programmazione.

e saranno le ultime puntate con l’attuale programmazione. Da lunedì 2 dicembre, il reality andrà in onda il lunedì e il sabato, con appuntamenti fissati anche per il 7 dicembre.

La decisione di anticipare la puntata settimanale del Grande Fratello al lunedì risponde alla necessità di occupare una fascia serale lasciata scoperta e di allontanarsi dalla diretta concorrenza del martedì, serata che si è dimostrata particolarmente sfavorevole per gli ascolti del reality.

Mediaset spera che questa nuova collocazione possa dare al Grande Fratello una spinta necessaria per riconquistare terreno in termini di share e pubblico, offrendo maggiore visibilità e allontanandosi da programmi di successo della concorrenza.

Nonostante le difficoltà, il Grande Fratello continua a rimanere al centro delle discussioni, sia per le dinamiche interne alla casa più spiata d’Italia sia per le decisioni strategiche che l’azienda sta attuando per garantirne il successo. Resta da vedere se queste modifiche daranno i frutti sperati o se sarà necessario un ulteriore intervento per salvare il format.