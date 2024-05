Meningite fulminante, muore a 23 anni Lara Ponticiello: si trovava a Berlino per l’Erasmus

Lara Ponticiello, una giovane di soli 23 anni, ha perso la vita a causa di una meningite fulminante che l’ha strappata ai suoi affetti più cari in pochissimo tempo. Lara viveva a Gonzaga, in provincia di Mantova, e studiava all’Università di Bologna. Da qualche tempo si era trasferita a Berlino per un’esperienza Erasmus, ma purtroppo la malattia ha avuto il sopravvento.





Nata e cresciuta a Reggiolo, dove sua madre lavora come maestra, Lara si era trasferita a Gonzaga con i genitori e la sorella. Aveva frequentato il liceo Manzoni a Suzzara, sempre in provincia di Mantova, e si era laureata nel 2022 in lingue e letterature straniere all’Alma Mater Studiorum di Bologna. L’Erasmus a Berlino rappresentava per lei un’importante opportunità di crescita personale e professionale.

Purtroppo, venerdì 24 maggio, mentre si trovava a Berlino, Lara ha iniziato a manifestare i primi sintomi di un malore. Inizialmente sembrava un semplice allarme che poteva essere gestito con alcuni medicinali prescritti, ma la situazione è rapidamente peggiorata. Secondo quanto riportato da Prima Mantova, la giovane ha perso i sensi ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono peggiorate ulteriormente e domenica 26 maggio è deceduta a causa della meningite fulminante.

I genitori di Lara, che si trovavano in viaggio per raggiungerla a Berlino nei giorni del malore, sono arrivati proprio il giorno del decesso. La loro prima decisione è stata quella di autorizzare la donazione degli organi della loro figlia, ma purtroppo la grave infezione non ha reso possibile tale gesto di generosità.

La comunità di Gonzaga e quella accademica dell’Università di Bologna sono rimaste profondamente scosse dalla notizia della scomparsa di Lara. La sua storia è un triste promemoria della fragilità della vita e dell’importanza della prevenzione e della rapidità d’intervento in casi di malattie infettive come la meningite.

In un momento così doloroso, il pensiero va ai familiari e agli amici di Lara Ponticiello, che devono ora affrontare una perdita così devastante. La sua memoria resterà viva nei cuori di chi l’ha conosciuta e amata.