Mentre scende dall’autobus cade e deve andare in ospedale per le cure, ma viene investito da un altro autobus

Un trentenne di Rivoli è stato ricoverato due volte in un giorno a seguito di incidenti separati con autobus, entrambi senza gravi conseguenze. Incidenti che hanno messo in luce questioni di sicurezza e consumo di alcol.





Un giorno decisamente sfortunato per un uomo di trent’anni di Rivoli, in provincia di Torino, che è finito in ospedale due volte in meno di 24 ore a causa di incidenti con autobus. Il primo incidente è avvenuto mentre scendeva da un autobus in corso Susa, dove ha perso l’equilibrio e è caduto. Dopo essere stato trattato in ospedale e dimesso, un secondo sinistro lo ha visto protagonista quando un autobus, in manovra di retromarcia, lo ha colpito nel piazzale dello stesso ospedale.

I due incidenti hanno suscitato immediatamente l’interesse delle forze dell’ordine. Carabinieri e polizia locale di Rivoli hanno avviato un’indagine per ricostruire esattamente cosa sia accaduto in entrambe le circostanze. Emergendo dalle indagini iniziali, il trentenne sembrava essere sotto l’effetto dell’alcol durante entrambi gli incidenti, il che ha contribuito alla sua incapacità di mantenere il controllo e la consapevolezza della situazione.

Questi eventi hanno messo in evidenza i pericoli dell’abuso di alcol, soprattutto quando si è in situazioni che richiedono attenzione e coordinazione. L’esperienza di questo uomo serve come avvertimento sull’importanza di limitare il consumo di alcol, specialmente in contesti pubblici e di mobilità. Nonostante le fratture subite, fortunatamente l’uomo non è in pericolo di vita, ma le circostanze avrebbero potuto facilmente portare a conseguenze molto più severe.

Mentre le indagini proseguono per delineare tutti i dettagli e le responsabilità, le autorità locali e la comunità sono allertate sull’importanza di migliorare la sicurezza nelle aree di transito e di promuovere una maggiore consapevolezza riguardo ai rischi legati all’alcol.