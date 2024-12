Mi sono fidanzata con il donatore di sperma più famoso del mondo: è stato un vero inferno

Che “stronzo”!





Una star tedesca dei reality show che ha frequentato il donatore di sperma più famoso del mondo, Kyle Gordy, ha definito la relazione un “incubo”, citando la sua maleducazione e il suo rifiuto di smettere di mettere incinte altre donne.

“È un bravo ragazzo, ma gli manca l’esperienza nelle relazioni”, ha detto Annika Phllip, 39 anni, in merito alla sua relazione fallita con la fabbrica di battitori di bambini umani, che avrebbe incontrato nel reality “90 Day Fiancé”.

Gordy, 32 anni, originario di Los Angeles, è famoso per essere il padre biologico di 80 bambini, e il numero crescente di figli in tutto il mondo è dovuto all’inseminazione sia a distanza che di persona .

Offre i suoi servizi gratuitamente con l’obiettivo di aiutare le famiglie in difficoltà a concepire e incoraggia le donne interessate a contattarlo su Instagram.

Nonostante abbia messo incinta decine di donne, paradossalmente il procreatore a distanza non ha avuto molta fortuna con le donne, finché non ha incontrato Phillips nel reality show sopra menzionato, che ha esplorato la loro relazione dall’inizio alla fine.

Phllip, che lavora nella programmazione, si era rivolto alla banca del seme ambulante su Instagram all’inizio del 2023 chiedendo i suoi servizi.

Ha detto di aver notato una “scintilla” tra loro e presto i due innamorati hanno iniziato a parlare “per ore durante la notte prima di andare a letto”.

“Mi ha davvero aiutato a rilassarmi dopo una giornata stressante ed era qualcosa che aspettavo con ansia”, ha detto entusiasta Phllip, che, dopo diversi mesi di incontri digitali, ha deciso che voleva incontrarlo di persona.

Inizialmente, la coppia aveva pianificato di incontrarsi a Roma, ma la ragazza, affranta, ha detto di aver avuto “paura e di essersi tirata indietro”.

Nonostante questo incontro fallito, i suoi sentimenti per Gordy non fecero che rafforzarsi e la coppia si incontrò finalmente di persona a Malta, dove filmò il loro primo appuntamento ufficiale per lo show.

Le crepe hanno iniziato a formarsi dopo che Phllip si è reso conto che non era l’unica donna nella sua vita. “Pensavo fossimo in una relazione impegnata quando l’ho incontrato di persona per la prima volta”, ha ricordato Phllip. “Ma poi mi ha detto che solo la settimana prima aveva eseguito un’inseminazione di persona”.

Il concorrente del reality, “disgustato e ferito”, ha aggiunto: “I miei sentimenti erano distrutti e non potevo credere che mi avesse sostanzialmente mentito”.

Mentre molte persone usano il lavoro come copertura per imbrogliare, la vocazione di Gordy era quella di andare a letto con qualcuno.

Come se non bastasse, Gordy non sembrava rendersi conto “delle cortesie di base, come aprirmi le porte o spostarmi le sedie” e Phllip era a disagio per “il modo in cui trattava le persone”.

“Durante un servizio fotografico in riva al mare, camminava avanti e non sembrava accorgersi di nessuno intorno a lui, nemmeno sui sentieri accidentati”, ha detto. “Quando è arrivato il servizio di catering, non ha ringraziato nessuno”.

“Sembra che non abbia buone maniere”, ha aggiunto Phllip, che ha notato che il suo amante si presentava spesso con “vestiti trasandati e volgari” e si sistemava le palle “in pubblico”.

Gordy, che si definisce l’amministratore delegato della donazione di sperma su Facebook e possiede il sito web Be Pregnant Now, aveva persino un “sistema a punti” in base al comportamento della sua dolce metà.

Lui si asteneva dai baci se lei non otteneva “abbastanza punti”.

Tuttavia, dopo otto mesi di fidanzamento, la coppia ha interrotto la relazione perché Gordy ha affermato che non avrebbe “considerato l’idea di interrompere le donazioni di sperma ad altre donne”.

“Voleva continuare ad aiutare le persone a concepire, artificialmente o naturalmente, e questo ha reso davvero difficile per noi andare avanti”, ha detto. “È stato un po’ duro per me, perché spesso mi preoccupavo di essere giudicata e abbiamo avuto parecchie discussioni sulla sua donazione”.

Sapeva che “nel profondo non poteva rinunciarvi”, definendo la loro relazione un “incubo dall’inizio alla fine”. In altre parole, lui ha donato il suo sperma, ma non il suo cuore.

Nonostante la storia d’amore non abbia funzionato, Gordy ha affermato che “la mia esperienza con Annika è stata sicuramente un’esperienza che ricorderò”.

Il serial disseminatore di semi , che aspetta 15 figli, ha dichiarato di essere fiducioso che “l’amore arriverà” nonostante la battuta d’arresto, e ha persino affermato che sarebbe disposto a ridurre le donazioni per realizzare il suo sogno.

È interessante notare che Gordy ha interrotto per un po’ la donazione di sperma alla fine dell’anno scorso, per poi riprenderla nel gennaio 2024 solo per “poche” donne selezionate.

Tuttavia, questo gesto di buona volontà avrebbe reso il sesso “inesistente”, secondo Gordy, che ha affermato che la masturbazione era diventata una “incombenza”.