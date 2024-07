“Mia figlia è stata sola alla sua festa” la delusione di una mamma su TikTok

Anber, una mamma americana, ha condiviso su TikTok il suo dolore dopo che nessuno si è presentato alla festa di compleanno della sua bambina, scatenando una forte reazione sui social.Anber, una mamma americana, ha vissuto un momento di profonda delusione e tristezza quando nessuno si è presentato alla festa di compleanno di sua figlia. Con parole cariche di emozione, ha raccontato la sua storia sul suo profilo TikTok @Anberx5, suscitando una forte reazione da parte degli utenti.





La festa preparata con amore

Anber aveva preparato con cura e dedizione la festa di compleanno della sua bambina. Il video che ha postato sui social mostra vassoi pieni di manicaretti, gonfiabili pronti per accogliere molti bambini nel giardino, 4 torte in forno e una tavola imbandita. Eppure, l’unico bimbo che appare nel video è il fratello della festeggiata, che sembra sconsolato.

La reazione degli utenti

Il video di Anber è diventato virale su TikTok, raggiungendo 3 milioni di visualizzazioni in poche ore. Gli utenti si sono divisi tra coloro che hanno espresso solidarietà verso la donna, condividendo esperienze simili, e chi l’ha accusata di essersi inventata tutto per ricevere regali e soldi.

La delusione di Anber

Anber ha spiegato dettagliatamente l’accaduto in alcuni video successivi. Aveva invitato amici e parenti a festeggiare il compleanno della figlia nel loro giardino, ricordando l’appuntamento anche il giorno stesso. Tuttavia, nessuno si è presentato all’orario stabilito. La donna ha tempestato di chiamate e messaggi gli invitati, senza ricevere alcuna risposta, se non da suo padre, ammalato, e suo fratello.

Anber ha rivelato di aver speso oltre 400 dollari per la festa, ma di non essere arrabbiata per i soldi spesi. Ciò che l’ha davvero ferita è stata la tristezza del figlio, che non riusciva a capire perché nessuno fosse venuto a cantare “tanti auguri a te” alla sua sorellina.

Anber ha anche spiegato di comprendere le difficoltà di dover gestire figli piccoli e i tanti impegni, ma ha sottolineato l’importanza di pensare all’invitato e a come ci rimane. Come mamma, fa il sacrificio di partecipare a tutte le feste di compleanno dei suoi figli, e si aspetta lo stesso gesto di solidarietà dagli altri.La storia di Anber e sua figlia ha toccato il cuore di molti, evidenziando l’importanza di essere presenti e attenti alle esigenze dei bambini, soprattutto in momenti così significativi come un compleanno.