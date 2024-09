Michele Vinci escluso da X Factor, ma il suo metal per bambini spopola sui social: la storia di un talento creativo

Michele Vinci ha fatto il suo debutto nella prima puntata di X Factor con un’interpretazione originale della canzone “Il coccodrillo come fa”, rivisitata in chiave metal. Nonostante il suo scarto da parte di Achille Lauro e Paola Iezzi, il giovane artista ha trovato una nuova dimensione di successo su TikTok, dove i suoi video stanno conquistando il pubblico.





Con una maglietta che riportava la scritta “autotune” barrata, Michele è salito sul palco di X Factor per presentare il suo mashup. Inizialmente, ha avvisato il pubblico e i giudici della sua follia, affermando: “Voglio far ridere le persone, sono un po’ rimbambito”. La sua esibizione ha sorpreso tutti, regalando risate e stupore, pur non ottenendo il punteggio necessario per avanzare nella competizione.

L’esibizione ha sollevato una standing ovation tra il pubblico, che ha subito invocato “quattro sì”. Tuttavia, non è bastata ad impressionare del tutto i giudici. Jake La Furia e Manuel Agnelli hanno individuato potenzialità, mentre Lauro e Iezzi hanno espresso il loro disappunto, ponendo fine al percorso di Michele nel talent show. Nonostante tutto, il giovane ha saputo mettersi in mostra e attrarre attenzione, stimolando un successo inaspettato sui social.

Michele non nasconde il suo amore per la musica e per il divertimento, e i suoi follower su TikTok conoscono bene il suo stile. Con oltre 104 mila follower su TikTok e 163 mila su Instagram, il suo profilo è ricco di esibizioni audaci, in linea con quella che ha presentato a X Factor. I suoi mashup sono diventati un marchio distintivo e, come ha dichiarato lui stesso, non si sente una star del web, ma piuttosto un amico che cerca di intrattenere.

Tra le sue creazioni più popolari, spiccano reinterpretazioni di successi per bambini e canzoni iconiche, trasformate in versioni metal che conquistano anche i piccoli ribelli e rockettari. Ad esempio, “Wiskey il ragnetto” diventa un brano alla Pantera e “La macchina del capo” si trasforma in un pezzo alla AC/DC. Le sue idee spaziano da sigle di cartoni animati a canzoni cult, mescolando stili e generi senza alcun timore. Ha anche reinterpretato brani religiosi, come “Il Signore è la mia salvezza” in una versione heavy metal, divertendo un pubblico variegato.

Michele si gode questo momento di visibilità e la risposta che riceve dal pubblico. La sua risposta a un follower che lo incoraggiava a partecipare a X Factor, evidenziava il suo senso dell’umorismo: “Non mi vogliono”. In effetti, malgrado il rifiuto del talent show, il suo approccio creativo e ludico nella musica lo sta portando a emergere come uno degli artisti più promettenti della scena contemporanea. I suoi video continuano a fare il pieno di visualizzazioni, dimostrando che la combinazione di metal e umorismo ha un posto speciale nel cuore degli ascoltatori di oggi. Con ogni video che pubblica, Vinci continua a conquistare sempre più follower, cementando la sua rilevanza nel panorama musicale odierno.