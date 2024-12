Momenti difficili al Grande Fratello per Shaila Gatta: crollo emotivo dopo la puntata e sfogo sulle dinamiche con Lorenzo Spolverato

Shaila Gatta, concorrente del Grande Fratello, ha vissuto una notte particolarmente difficile dopo l’ultima puntata in diretta. L’ex Velina di Striscia la Notizia è crollata emotivamente, confessando il suo malessere a Pamela Petrarolo, storica figura di Non è la Rai. Tra lacrime e parole di sconforto, Shaila ha spiegato i motivi della sua sofferenza, legati non solo alle tensioni accumulate durante la serata, ma anche al rapporto complicato con Lorenzo Spolverato.





La puntata aveva già messo a dura prova Shaila, protagonista di un acceso confronto con Helena Prestes, che le ha attirato critiche da parte del conduttore Alfonso Signorini. Ma il vero colpo emotivo è arrivato quando la ballerina ha riflettuto sulle rivelazioni emerse durante il programma: Lorenzo e Helena si conoscevano e si scrivevano prima dell’inizio del reality, un dettaglio che Shaila non è riuscita a digerire.

In un momento di sfogo notturno, Shaila ha confidato a Pamela: “Mi sento esaurita, ho avuto una settimana di me**. Lui è sempre concentrato su di sé, tutto su di lui. Non è possibile, allora ti dico: fai un passo indietro, basta. Voglio stare solo io.”* La giovane ha ammesso di sentirsi trascurata e incapace di gestire una situazione che continua a logorarla.

Shaila ha poi rivelato di conoscere da tempo il legame pregresso tra Lorenzo ed Helena, ma di essersi pentita di averlo difeso: “Io questa cosa la sapevo e l’ho protetto. Si scrivevano che tra loro c’è stato un incontro di anime, che avevano tante cose in comune. Ma stiamo scherzando?” Il suo dispiacere è aumentato quando ha ricordato un episodio simile che la coinvolgeva: “Non mi è piaciuto, lei ha detto due paroline dolci e lui si è sciolto. Quando io ho avuto un confronto con Javier, si è arrabbiato.”

Nonostante le difficoltà, Shaila ha espresso il desiderio di chiarire le cose con Lorenzo, pur lamentando la mancanza di comprensione da parte sua. “Lui mi ha detto che fa un passo indietro, ma non è quello che voglio io. Perché non capisce che ho passato una settimana bruttissima? Gira sempre tutto intorno a lui, non è possibile.”

Il malessere di Shaila è diventato evidente anche ai suoi coinquilini, che si sono interrogati sulle dinamiche della coppia. Alcuni hanno cercato di consolarla, mentre altri hanno preferito mantenere una certa distanza, percependo che la situazione è ormai complessa e delicata. Il pubblico, intanto, si è diviso: c’è chi sostiene Shaila e la sua frustrazione e chi invece critica il suo atteggiamento, giudicandolo troppo drammatico.

La relazione tra Shaila e Lorenzo si è rivelata fin dall’inizio piena di alti e bassi, con momenti di grande complicità alternati a incomprensioni profonde. Le tensioni degli ultimi giorni, alimentate anche dalle parole di Helena, sembrano aver minato ulteriormente l’equilibrio tra i due. Resta da capire se riusciranno a ritrovare una sintonia o se le difficoltà porteranno a un allontanamento definitivo.