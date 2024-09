Morto per le ferite l’ex fidanzato di Rebecca Cheptegei, colpevole di averla bruciata viva

La comunità sportiva e il mondo intero piangono la scomparsa di Rebecca Cheptegei, morta tragicamente alla giovane età di 33 anni. L’atleta, che aveva rappresentato l’Uganda alle Olimpiadi di Parigi, è stata vittima di un brutale attacco da parte del suo ex fidanzato, Dickson Ndiema, che le ha dato fuoco utilizzando una tanica di benzina. L’aggressione, avvenuta quattro giorni prima della sua morte, ha lasciato Rebecca con ustioni gravissime che si sono rivelate fatali.





L’ex fidanzato aveva dato fuoco a Rebecca Cheptegei

La storia di Rebecca Cheptegei ha scosso profondamente l’opinione pubblica. L’atleta stava tornando a casa con le sue due figlie quando è stata aggredita dall’ex compagno, che le ha versato addosso della benzina per poi appiccare il fuoco. Le condizioni di Rebecca sono apparse subito critiche e, nonostante i tentativi disperati di salvarla, è deceduta giovedì 5 settembre. Il padre di Rebecca, visibilmente distrutto, aveva chiesto l’arresto dell’aggressore, sostenendo che l’attacco fosse motivato da una disputa su un terreno.

Morto anche Dickson Ndiema per le ustioni riportate

A pochi giorni di distanza, anche Dickson Ndiema ha perso la vita a causa delle ustioni riportate durante l’attacco. Ricoverato in terapia intensiva al Moi Teaching and Referral Hospital, Ndiema aveva subito gravi ustioni sul 30% del corpo. La polizia del Kenya aveva già dichiarato che sarebbe stato arrestato se fosse sopravvissuto. Tuttavia, le ferite si sono rivelate troppo gravi, e l’ospedale ha confermato il suo decesso con un breve comunicato.

La vicenda ha suscitato un’ondata di commozione e rabbia, sollevando interrogativi sulla violenza di genere e sulla necessità di proteggere le vittime di abusi. La comunità sportiva si è unita nel dolore, ricordando Rebecca non solo per i suoi successi atletici, ma anche per il suo spirito indomito e il suo impegno come madre. La tragica fine di Rebecca e Dickson mette in luce le devastanti conseguenze della violenza domestica, un problema che richiede attenzione e azione a livello globale.