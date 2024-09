Nave da crociera impatta un iceberg in Alaska: le testimonianze dei passeggeri “Un’esperienza simile a quella del Titanic”

La nave da crociera Carnival Spirit ha avuto un incontro ravvicinato con un iceberg mentre solcava le acque suggestive del fiordo Tracy Arm, in Alaska, a sud di Juneau, una località rinomata per il suo paesaggio mozzafiato. Nonostante l’incidente, la nave non ha riportato danni e i passeggeri, inizialmente in preda al panico, sono usciti senza ferite. Alcuni video dell’evento hanno iniziato a circolare sui social.





La settimana scorsa, i passeggeri della Carnival Spirit hanno vissuto una situazione che ha evocato i tragici eventi del Titanic avvenuti la notte tra il 14 e il 15 aprile 1912. Sebbene le conseguenze siano state decisamente meno drammatiche, come riferito dalla CNN, l’esperienza ha lasciato un segno.

Il 5 settembre, giovedì scorso (la notizia è stata divulgata solo in seguito), la nave ha impattato un grande blocco di ghiaccio mentre si trovava nel fiordo Tracy Arm, un luogo famoso per la sua bellezza naturale. Nonostante l’impatto, l’imbarcazione, che ha una capienza di oltre 2.000 passeggeri, ha potuto continuare la sua rotta senza riportare danni.

Video condivisi su Tiktok mostrano la reazione dei viaggiatori all’incidente; uno di loro ha dichiarato: “Se dovessimo morire, almeno avremmo vissuto un’esperienza incredibile. È come essere sul Titanic”. Un altro passeggero ha poi spiegato in un post su Facebook che la nave ha dovuto fermarsi “per diverse ore per eseguire controlli sui danni”. Un portavoce della compagnia ha confermato l’accaduto, chiarendo che “il pezzo di ghiaccio non era di notevoli dimensioni, ma per precauzione la nave si è fermata completamente”.

I passeggeri hanno elogiato l’equipaggio per la sua gestione calma e professionale della situazione. “Queste misure di sicurezza non sono rare in acque ghiacciate. Il tempestivo intervento ha garantito l’incolumità dei passeggeri, permettendo loro di proseguire il viaggio”, ha aggiunto il portavoce della compagnia.

Dopo l’incidente, la Carnival Spirit ha portato a termine il suo itinerario di sette giorni in Alaska il 10 settembre senza ulteriori inconvenienti e ha fatto ritorno a Seattle (Washington). Successivamente, l’imbarcazione ha ripreso il mare, questa volta per un viaggio di 14 giorni verso la magnifica Alaska.

Nonostante la paura iniziale, questo evento ha trasformato l’esperienza di molti in una storia da raccontare, ricordando a tutti l’importanza di affrontare le difficoltà con cautela e calma.