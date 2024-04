“Non è il momento”, la triste decisione di Carlo e Camilla: tutto salta, costretti dalla situazione

La casa reale britannica affronta tempi difficili, a causa delle recenti preoccupazioni per la salute che hanno coinvolto sia il Re Carlo che la principessa Kate Middleton. Di recente, Buckingham Palace è stato obbligato a cancellare un significativo evento regale a causa del loro stato di salute. Tuttavia, ci potrebbe essere ulteriori motivazioni dietro a questa decisione.





Il 9 aprile dovrebbe essere un giorno felice per la famiglia Windsor, poiché segna il 19° anniversario del matrimonio tra Carlo e Camilla. Ma a causa di un evento tragico, il palazzo di Buckingham ha dovuto prendere la pesante decisione di cancellare le celebrazioni, portando tristezza tra i loro leali sudditi.

Le celebrazioni dell’anniversario di matrimonio tra Carlo e Camilla sono state cancellate. Questa notizia rappresenta un duro colpo per tutti coloro che speravano di festeggiare l’occasione, anche tenendo conto delle circostanze attuali che investono la casa reale. Purtroppo, non ci sarà nessuna cerimonia di celebrazione.

La notizia è ufficiale. Non ci saranno eventi pubblici a corte per l’anniversario di Carlo e Camilla. Re Carlo è attualmente impegnato nella lotta contro il cancro alla prostata, mentre la moglie di William si sta sottoponendo a un ciclo di chemioterapia per un tumore di cui non è noto il tipo. Ma c’è di più in questa storia. Ci sono altre notizie commoventi.

Secondo il quotidiano Leggo, che cita fonti britanniche, le celebrazioni dell’anniversario di matrimonio tra Carlo e Cammilla sono state annullate perché il 9 aprile coincide anche con l’anniversario della morte del principe Filippo, il padre dell’attuale sovrano, scomparso tre anni fa.

Di conseguenza, al Buckingham Palace sarà un giorno ordinario. I sostenitori della famiglia reale e i turisti che speravano di vedere i reali hanno espresso delusione, ma sembra che l’opinione pubblica britannica sostenga questa decisione.

L’ultima apparizione pubblica di Re Carlo dopo la sua diagnosi è stata durante le celebrazioni pasquali. Ha partecipato alla messa come sempre e si è intrattenuto con i presenti dopo la cerimonia. Sembrava in buone condizioni e vuole lentamente tornare ai suoi impegni. La principessa Kate, invece, ha trascorso Pasqua in privato con la sua famiglia. Attualmente, non si sa quando farà la sua prossima apparizione pubblica.