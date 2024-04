“Chiedi scusa” La guerra tra Anita e Beatrice non è conclusa dopo il Grande Fratello

Il contrasto tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri continua a fare scalpore sui Social. I fan dell’edizione del Grande Fratello 2023 mantengono un occhio vigile sui profili Instagram dei loro concorrenti preferiti. Nonostante sia stata molto amata, Beatrice Luzzi si è in qualche modo sottratta all’attenzione mediatica, preferendo concentrarsi sulla famiglia e la televisione al di fuori del contesto social. L’abbiamo vista partecipare ad una puntata speciale di Verissimo dedicata al GF, ma la sua presenza è decisamente ridotta rispetto agli altri.





Anita Olivieri, al contrario, è molto attiva sui social. Nonostante la sua relazione nata all’interno del reality di Signorini, e la conseguente rottura con il suo storico fidanzato, abbia scatenato molte polemiche, la giovane non ha esitato a riferirsi alla sua eterna rivalità con Luzzi. Dopo mesi di scontri durante il reality, la tensione sembra ora essersi attenuata.

Contrasto continuo tra Beatrice Luzzi e Ania Olivieri sui social

Attirata dalle domande degli utenti, Anita ha deciso di parlare apertamente dei suoi pensieri post Casa: “Credo che fuori dalla Casa le cose siano molto più realizzabili. Essere liberi di scegliere con chi e quanto tempo passare placa le tensioni. Il gioco e la vita vera sono molto diversi… Siamo state due personaggi forti del programma, che hanno sempre preso posizione con coraggio, per il bene o per il male.”

In seguito, Anita ha aggiunto: “Ciò ci ha esposte maggiormente, rendendoci le più amate ed odiate allo stesso tempo, cosa che ritengo normale”. Mentre tutto ciò accade, la Luzzi preferisce rimanere in disparte, interagendo sui social solo come spettatrice, attirando l’attenzione su chi riceve i suoi ‘mi piace’.

Un esempio è un utente che critica pesantemente Anita Olivieri. In risposta, la Luzzi mette ‘mi piace’. Un atteggiamento che ha inevitabilmente scatenato discussioni sul web in Italia. Si aprono quindi attacchi ad Anita che reagisce mettendo like a sua volta. Ora non resta che vedere se ci sarà un confronto tra Anita e Beatrice e dove avverrà. Nel frattempo, prepariamo i pop corn.