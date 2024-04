Diana Puddu, vincitrice di The Voice Senior: chi è, età, marito, figli e quanto ha guadagnato

Diana Puddu, la brillante vincitrice dell’ultima edizione di The Voice Senior, ha incantato il pubblico con le sue performance. Il famoso programma è presentato da Antonella Clerici e trasmesso su Rai1.





Sfondo di Diana Puddu

Originaria di Quartu Sant’Elena, un comune della provinica di Cagliari, Diana Puddu ha trascorso gran parte della sua vita in Sardegna. Prima della sua partecipazione a “The Voice Senior”, Diana non aveva mai preso parte a esibizioni al di fuori dell’isola, con le sue performance che rimanevano all’interno dell’ambito familiare e comunitario.

Il canto è sempre stato un elemento essenziale nella vita di Diana, nonostante non abbia mai avuto una formazione musicale ufficiale. Descrive la sua voce come un mezzo per “far risuonare l’anima”, evidenziando quanto il canto sia per lei un’espressione profonda e emotiva.

Il suo viaggio in The Voice Senior

La partecipazione di Diana a “The Voice Senior” è stata una sorpresa per tutti, compresi lei stessa e il pubblico. Raggiungendo il 45.06% dei voti nella finale, ha battuto concorrenti di grande talento come Mario Rosini, Sonia Zanzi e Luca Minnelli. Il suo coach, Gigi D’Alessio, l’ha definita come “un fenomeno” e “l’emblema di The Voice Senior”, elogiando la sua capacità di coinvolgere ed emozionare il pubblico con la sua voce potente.

Nel corso del programma, Diana ha eseguito pezzi influenti che hanno evidenziato il suo straordinario talento vocale, tra cui “Ti sento” dei Matia Bazar e successi di Anna Oxa come “Un’emozione da poco” e “È tutto un attimo”. Queste esibizioni non solo hanno rafforzato la sua posizione nello show, ma le hanno fornito anche un contratto con la Warner Music Italia per la pubblicazione di uno dei brani interpretati durante il programma.

Vita personale

Diana si descrive come una casalinga, moglie, e madre, ruoli che assume con orgoglio e impegno. Il supporto della sua famiglia e amici è stato decisivo nel suo cammino a “The Voice Senior“. Oltre alla sua voce, Diana ha portato sul palco l’essenza della sua terra, la Sardegna, con le sue bellezze marine e i profumi, elementi che ha condiviso con l’intero pubblico italiano.