“Non puoi reagire in questo modo”, battibecco tra Roberto Poletti e Francesca Barra nel dietro le quinte di Striscia a metà pomeriggio

Un fuori onda destinato a far discutere ha coinvolto i conduttori di “4 di sera”, il programma dell’access prime time di Rete 4. Roberto Poletti e Francesca Barra, noti per i loro scambi vivaci anche in diretta, sono stati protagonisti di un acceso confronto dietro le quinte, le cui immagini saranno trasmesse nella puntata di giovedì 19 dicembre da “Striscia la Notizia”. Il video mostra un clima teso e parole forti tra i due, rivelando una situazione che sembra andare oltre il semplice diverbio professionale.





Nel filmato, si sente chiaramente la voce di Francesca Barra, che esprime il suo malcontento nei confronti del collega. La conduttrice appare visibilmente irritata e si sfoga con parole dure: “Non puoi reagire così prima di una diretta, sennò io non vado in diretta. Non è possibile creare questo clima”. La tensione sembra essere il risultato di un atteggiamento che la Barra definisce poco rispettoso, e che si sarebbe protratto per mesi. “Non è corretto. Lo dico dopo sei mesi. Bruttissimo. Proprio il boicottaggio! Mi sono fatta trattare a pesci in faccia e non ho mai reagito così. E sono sempre stata gentile, anche quando non era giusto esserlo”.

Le immagini mostrano i due conduttori intenti a prepararsi per andare in onda, ma il clima è tutt’altro che sereno. Roberto Poletti, leggendo dal copione, esclama: “All’inizio, la prima domanda che faccio”. A questo punto, Francesca Barra interviene con tono ironico: “E quando avresti deciso che la fai tu e che è la prima?” La risposta di Poletti non tarda ad arrivare ed è piuttosto brusca. Dopo essersi allontanato, torna indietro per mostrare il copione alla collega, affermando: “L’hanno scritto qua. Roberto. Ok? L’ho deciso perché sta a pagina 7 del copione”.

Nonostante il tentativo della Barra di spiegare che si trattava solo di una battuta, riferendosi a una foto del passato che coinvolgeva Mussolini e Meloni, la situazione non sembra distendersi. “Ma no, ma stavo facendo una battuta della foto del Mussolini e della Meloni! È una battuta, Roberto”, prova a chiarire la conduttrice, ma il tono rimane carico di tensione.

Questo episodio non è il primo a far emergere le difficoltà nel rapporto tra i due conduttori. Già durante le dirette di “4 di sera”, gli spettatori avevano notato scambi pungenti tra Roberto Poletti e Francesca Barra, tanto da far pensare che potessero essere studiati per aumentare l’attrattiva del programma. Tuttavia, il fuori onda trasmesso da “Striscia la Notizia” sembra confermare che le tensioni siano reali e non frutto di un copione.

Secondo alcune fonti vicine alla produzione, i rapporti tra i due conduttori sarebbero stati complicati fin dall’inizio della loro collaborazione. Se da un lato Roberto Poletti è noto per il suo stile diretto e deciso, dall’altro Francesca Barra ha sempre cercato di mantenere un approccio più equilibrato e rispettoso. Tuttavia, le divergenze caratteriali e professionali sembrano aver reso difficile trovare un terreno comune.

Non è raro che i conduttori di programmi televisivi si trovino a dover gestire tensioni dietro le quinte. In passato, situazioni simili hanno coinvolto altri volti noti della televisione italiana. Ad esempio, durante l’estate, anche i conduttori di “In Onda”, Luca Telese e Marianna Aprile, hanno mostrato in diretta qualche scintilla, sebbene in quel caso si trattasse più di schermaglie ironiche che di veri e propri contrasti.

