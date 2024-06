Notte di paura per il capo del Pisa: drogato e rapinato nella sua residenza in Versilia

Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ha vissuto momenti di grande terrore quando lo scorso 25 maggio è stato aggredito nella sua villa di Forte dei Marmi. Narcotizzato e derubato da una banda di malviventi ancora ignota, è stato salvato dal provvidenziale rientro del figlio Giovanni, che ha messo in fuga i ladri e ha salvato la vita del padre.





Alla fine dello scorso mese, Giuseppe Corrado ha vissuto una disavventura che, per fortuna, non si è trasformata in tragedia. A rivelare i dettagli è stato lo stesso presidente del Pisa, come riportato da Il Tirreno. Corrado si trovava da solo nella sua villa in Versilia quando è stato aggredito. Andato a letto come di consueto, si è svegliato la mattina dopo con diverse ore di ritardo rispetto al solito. Alzandosi, ha trovato la casa completamente a soqquadro e solo allora si è reso conto di essere stato derubato. I malviventi, per agire indisturbati, lo avevano probabilmente narcotizzato.

I Carabinieri hanno riscontrato che la porta-finestra era stata forzata, confermando l’intrusione dei ladri. La banda, costretta a fuggire in fretta, ha lasciato parte della refurtiva in giardino. Nessuno ha visto i malviventi entrare o uscire dalla villa, ma non sono riusciti a completare il furto perché il figlio di Corrado, Giovanni, è rientrato in casa improvvisamente. Sebbene Giovanni non si sia accorto di nulla, la sua presenza ha allertato il palo della banda, che ha avvertito i complici, costringendoli a fuggire.

Indagini in corso

Le autorità stanno continuando le indagini per risalire ai colpevoli. Nonostante l’analisi delle telecamere di sicurezza, i ladri, che agivano a volto coperto, non sono stati identificati. La zona in cui vive Corrado è stata presa di mira più volte nell’ultimo periodo, suggerendo che i malviventi avevano studiato attentamente le abitudini del presidente del Pisa per colpire nel momento di maggiore vulnerabilità.

