Oggi domenica 23 giugno 2024 Frasi e immagini buongiorno esclusive e migliori da inviare su Whatsapp e Facebook

La domenica, un giorno speciale che ci regala il tempo di riposo e di godimento delle piccole cose della vita. Un giorno in cui possiamo lasciare alle spalle le preoccupazioni della settimana e immergerci nella serenità e nella gioia. Ecco 100 frasi del buongiorno per augurare una giornata meravigliosa a tutti quelli che ti sono cari.





Buongiorno. Visto che è domenica mi avvalgo della facoltà di non svegliarmi (Peanuts, Charles M. Schulz).

Buona domenica preziosi amici Non c’è nulla di più bello e meraviglioso come una giornata di riposo per girovagare senza impegni e pensieri e riconciliarci con sé stessi dopo una settimana!

Oggi è domenica e dedicherò dieci minuti del mio tempo a sedere in silenzio ascoltando Dio, ricordando che come il cibo è necessario alla vita del corpo, così il silenzio e l’ascolto sono necessari alla vita dell’anima.

L’aria fresca che accarezza le gambe, la tazzina di caffè tra le mani e il lusso di una mattinata lenta. Buongiorno e buona Domenica!

Buona domenica Possa questa giornata portarti mille motivi per sorridere durante tutta la settimana a venire.

Mi servirebbe una settimana fatta di sole domeniche.

Sii felice e vivi un’altra domenica della tua vita con passione, divertimento e gioia. Ti auguro una giornata serena e luminosa!

Ti auguro una domenica luminosa circondato dai tuoi cari!

Lascia alle spalle i brutti ricordi della settimana passata e preparati a una nuova settimana passando una splendida domenica.

Apri tutte le porte del tuo cuore e lascia che la serenità di una nuova domenica arrivi fino in fondo.

Lascia che l’atmosfera stellare di oggi ti aiuti a raggiungere nuovi obiettivi. Buona domenica!

Possa questa domenica essere felice quanto la tua presenza ha reso felice la mia vita.

Le domeniche sono fantastiche perché ci danno la possibilità di riempire le nostre anime con nuove speranze e nuovi sogni da portare avanti nel resto della settimana.

Possa la tua domenica essere piena di sole e risate Ti auguro di passare una domenica senza dubbi, lacrime, paure e preoccupazioni.

Buona domenica a chi ha sempre una parola gentile, un piccolo gesto o un sorriso sincero da dare col cuore.

Possa questa domenica portare infinita pace nel tuo cuore.

Ti meriti la domenica più dolce e spensierata del mondo. Ti voglio bene!

Conta sempre le tue fortune, non i tuoi problemi. In questa nuova domenica mattina, ti auguro una settimana piena di amore e felicità!

Possa questa giornata essere un’esplosione di gioia e serenità. Buona domenica!

Approfitta di questa giornata per risplendere, buona domenica!

Buona domenica a tutti Che la vostra giornata sia piena di sole e sorrisi.

Felice Domenica Oggi prenditi del tempo per te stesso e ricarica le energie.

Buona Domenica Che sia un giorno di pace, amore e riposo.

Domenica: il giorno perfetto per rallentare e godersi le piccole cose della vita. Buona giornata a tutti!

Auguro a tutti voi una Domenica serena e piena di felicità!

Buona Domenica Spero che oggi vi porti tanta gioia e tranquillità.

Che la tua Domenica sia piena di amore e momenti felici. Buona giornata!

Buona Domenica amici Che oggi sia un giorno speciale per tutti voi.

Felice Domenica Che la pace e la gioia vi accompagnino per tutta la giornata.

Una splendida Domenica a tutti voi Rilassatevi e godetevi ogni istante.

Che la tua Domenica sia come un arcobaleno: piena di colori e sorprese!

Buona Domenica Che sia un giorno di pace e amore per te e la tua famiglia.

Buona Domenica a te e a tutti i tuoi cari.

Che tu possa trascorrere una Domenica rigenerante e piena di gioia.

Buona Domenica Che questo giorno ti porti solo cose belle.

Ti auguro una Domenica di riposo e serenità.

Spero che tu possa goderti una Domenica meravigliosa.

Spero che tu possa goderti una Domenica meravigliosa.

