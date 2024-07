Oroscopo Paolo Fox oggi 2 luglio 2024

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per luglio 2024, si prospettano giornate positive per alcuni segni zodiacali, mentre altri dovranno fare attenzione a non lasciarsi trasportare dalle emozioni.





Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete vivranno un cambiamento significativo nella sfera professionale. Dopo mesi di fermo e varie insoddisfazioni, potranno trascorrere un’estate cruciale anche per gli incontri sentimentali. Nel mese di luglio è in arrivo una svolta che riguarda il lavoro.

Toro

Questo sarà un mese di decisioni da prendere per il Toro. Periodo di tagli necessari sul fronte delle relazioni. Venere è comunque utile in amore, anche nel mese di agosto. Chi è nato sotto questo segno dovrà eliminare ciò che non serve più, poiché non è possibile continuare con certi rapporti.

Gemelli

I Gemelli saranno chiamati a selezionare con attenzione le loro compagnie, sia in ambito amoroso che lavorativo. Quest’estate l’amore chiama, quindi è necessario aprire il cuore, qualcuno busserà alla loro porta. L’importante è concentrarsi e fare poche cose, ma bene.

Cancro

Per il Cancro, Paolo Fox consiglia di puntare tutto sulla stagione estiva. Dopo un periodo non facile, ora è il momento di riscattarsi.

Leone

Il Leone dovrà fare attenzione a non eccedere nella diplomazia. Cercare di farsi piacere qualcosa a tutti i costi potrebbe essere sintomo di debolezza.

Vergine

La Vergine potrà contare su una giornata positiva. Sarà favorita da Venere e potrà dedicarsi ai propri progetti con rinnovata energia.

Bilancia

La Bilancia dovrà fare attenzione a non lasciarsi trasportare dalle emozioni. Sarà importante mantenere la calma e la razionalità per prendere le migliori decisioni.

Scorpione

Per lo Scorpione, Paolo Fox raccomanda di essere propositivi. Incontreranno una persona che li aiuterà a risolvere un problema. L’influsso positivo proseguirà anche per tutto il mese di luglio.

Sagittario

Dopo dei mesi non sempre facili, il Sagittario è ora in gran recupero. Potrà contare su un ottimo recupero nel mese di luglio. L’estate sarà una stagione importante per i rapporti sia di lavoro sia sentimentali.

Capricorno

Questo sarà un periodo carico di novità e conferme per il Capricorno. Vivranno grandi novità e anche importanti conferme. Agosto sarà un mese da sfruttare.

Acquario

Ottime notizie per l’Acquario, quello di luglio sarà un grande cielo! Le ambiguità dei mesi scorsi sono sparite e questo è fondamentale per una ripresa. Venere nel segno offre un’estate di riscatto e anche di soddisfazioni.

Pesci

I Pesci dovranno fare attenzione a non tirare troppo la corda. Come già dalla seconda metà di giugno, è arrivato un cielo spettacolare. Attenzione solo a non forzare troppo i tempi. Le risposte arriveranno in amore.