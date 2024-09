Oroscopo Paolo Fox oggi 25 settembre 2024: previsioni da ariete a pesci

Ariete

Giornata un po’ sottotono, ma comunque in un periodo di recupero generale. Potreste avere qualche piccolo contrattempo o ritardo, nulla di preoccupante. Cercate di non sfogare il nervosismo sui rapporti con gli altri.





Toro

Giornate favorevoli per i contatti e gli accordi. Marte vi sostiene nel lavoro, soprattutto se uscite da un periodo difficile. Momento utile per farvi notare e proporre nuove idee. In amore invece permangono alcuni dubbi.

Gemelli

L’amore torna protagonista dopo un periodo di incertezze. Possibili ritorni di fiamma o nuovi incontri intriganti per i single. La Luna nel vostro segno porta emozioni speciali. Nel lavoro situazione in miglioramento.

Cancro

Periodo stimolante che vi ispira. L’amore può tornare al centro della vostra vita dopo alcune esitazioni. Cercate un legame profondo, sia mentale che fisico. Buone opportunità nel lavoro, ma attenzione a questioni legali in sospeso.

Leone

Oroscopo forte che vi permette di imporvi e farvi notare. Potete parlare con sincerità alle persone care. Venerdì e sabato saranno giorni importanti per chiarire questioni familiari. Giove favorevole vi aiuta a risolvere problemi lavorativi o legali.

Vergine

Ultimo giorno con Mercurio nel vostro segno. Avete già avviato nuovi progetti e ora potete procedere con logica e metodo. Venere favorevole vi dà il coraggio di esprimere i vostri sentimenti. Buone prospettive di successo.

Bilancia

La Luna dissonante porta qualche momento di incertezza. Sul lavoro e in amore potreste trovarvi in situazioni imbarazzanti perché ora siete più schietti. Periodo complesso nei rapporti con i superiori. Attenzione allo stress e alle spese eccessive.

Scorpione

Periodo intenso fatto di incontri, decisioni da prendere e opportunità lavorative. L’amore diventa più passionale. Non rimandate a venerdì e sabato le questioni familiari o economiche da risolvere. È il momento di realizzare i vostri desideri.

Sagittario

Fase di revisione nel lavoro, valutate bene le vostre potenzialità senza pretendere troppo. Venerdì e sabato saranno giorni migliori grazie alla Luna nel Leone. Portate avanti i vostri progetti con calma, senza aspettarvi risultati immediati.

Capricorno

Venere torna favorevole e vi permette di vivere le passioni in modo più attivo. Potreste avere piccoli ritardi o contrattempi. Cercate di essere comprensivi oggi e domani. Avete il controllo della situazione, dovete solo scegliere la direzione giusta.

Acquario

Attenzione alle spese eccessive. Ci sono alcune tensioni da risolvere, parlatene al più presto. Resta alta la vostra creatività nel lavoro. Il 27 e 28 potrebbero essere giornate di calo fisico, non stancatevi troppo.

Pesci

Si risveglia un sentimento, l’amore diventa più intrigante. Chi voleva chiudere una relazione ad agosto probabilmente ci ha ripensato. Avete ritrovato la creatività. Nel lavoro sistemate alcune questioni economiche in sospeso. Non fate il passo più lungo della gamba.