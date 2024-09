Paolo Bonolis rivive l’infanzia nella sua casa: “Consegna la spesa alla persona più amata della sua vita”

Il conduttore di Canale 5, Paolo Bonolis, è stato avvistato dal settimanale Chi mentre si dirige verso la casa della madre, Luciana, dove ha trascorso gran parte della sua infanzia. Il loro rapporto è diventato sempre più intenso dopo la scomparsa del padre nel 2003, quando il conduttore ha cominciato a prendersi cura di lei con più frequenza. Bonolis non si limita a fare delle visite; di recente, ha anche portato la spesa, consegnandola direttamente a Luciana, chiamandola affettuosamente da sotto il balcone come faceva da bambino.





Le immagini pubblicate dal settimanale di Alfonso Signorini mostrano un Paolo che si è recato nuovamente nella sua casa d’infanzia, per trascorrere del tempo di qualità con la madre. Dopo la morte del padre, Silvio, il loro legame si è rafforzato notevolmente. Bonolis visita frequentemente la madre e si occupa della spesa: una volta sotto l’appartamento, si fa sentire e Luciana si affaccia dalla finestra, riprendendo un rituale che lo ha accompagnato durante la sua crescita. Luciana ha lavorato per anni come segretaria in un’impresa edilizia, e ora Paolo, suo unico figlio, rappresenta un importante sostegno per la sua vita quotidiana.

Accanto al profondo affetto per Luciana, Paolo Bonolis nutre un forte legame anche con la sua famiglia allargata. Dall’unione con l’ex moglie Sonia Bruganelli ha avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. Nonostante la separazione, avvenuta circa un anno fa, Bonolis è rimasto una presenza costante nella vita dei suoi ragazzi, dimostrando un amore autentico e incondizionato. Inoltre, ha due altri figli, Stefano e Martina, avuti dal matrimonio con Diane Zoeller, che vivono negli Stati Uniti. Malgrado la distanza, il conduttore fa spesso visita ai ragazzi, mantenendo viva la connessione familiare.

L’attaccamento di Bonolis alla sua famiglia e il suo numero di visite indicano quanto la famiglia stessa sia fondamentale per lui, specialmente in un periodo in cui si trova a gestire le emozioni legate alla perdita. La sua dedizione verso Luciana è solo un riflesso del suo amore profondo per le persone più importanti nella sua vita, evidenziando un uomo che, al di là della sua notorietà, è ancorato ai valori essenziali della famiglia.