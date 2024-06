Paolo Crepet critica Elodie, Arisa e Victoria: “Mostrarsi nudi è segno di declino”

Lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet ha scatenato polemiche con le sue recenti dichiarazioni su Elodie, Arisa e Victoria dei Maneskin, rilasciate al magazine Mow. Crepet ha espresso forti critiche nei confronti delle tre artiste, sottolineando la scelta di mostrarsi senza veli per promuovere la propria immagine, a discapito del fattore artistico.





Le dichiarazioni di Crepet hanno suscitato un acceso dibattito sul ruolo dell’immagine nella musica contemporanea, mettendo in discussione l’approccio delle artiste nel promuovere la propria musica.

“Il nudo non è sinonimo di talento”, afferma Crepet. “Le musiciste dovrebbero concentrarsi sulla loro arte e non cadere nella trappola della nudità per ottenere visibilità. La vera bellezza risiede nella libertà d’espressione e nella capacità di sorprendere, non nell’esibizionismo fine a sé stesso”.

Le parole di Crepet hanno già scatenato reazioni contrastanti, con alcune personalità del mondo dello spettacolo che hanno preso le difese delle artiste criticate. La discussione si amplifica, coinvolgendo anche tematiche legate alla libertà artistica e al ruolo dell’estetica nella musica contemporanea.

Paolo Crepet, noto per le sue prese di posizione nette, continua a dividere l’opinione pubblica con le sue opinioni provocatorie. La polemica si inserisce in un contesto più ampio di dibattiti sul ruolo dell’immagine e della libertà creativa nel panorama musicale attuale.