Paolo Sarcone, 42enne, investito dalle auto a Cremona mentre era in scooter: morto

Paolo Sarcone, 42 anni, è stato trovato privo di vita sull’asfalto di San Pedrengo, nei pressi di Cremona, a pochi passi dal suo scooter. Il capoturno dell’acciaieria Arvedi stava tornando a casa dopo una serata trascorsa con amici.





Nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 agosto, Sarcone, originario di Foggia e residente a Cremona, potrebbe essere stato travolto da un veicolo di passaggio mentre giaceva già a terra, essendo caduto dal suo scooter per ragioni ancora da chiarire. Il suo corpo è stato scoperto sul ciglio della strada Paullese, a diversi metri dal veicolo, circondato da detriti, dopo che alcuni passanti hanno lanciato l’allarme.

La polizia stradale sta ora conducendo le indagini per determinare se il 42enne, noto per la sua passione per il calcio, sia stato coinvolto in un incidente precedente o se sia semplicemente scivolato dalle due ruote, forse a causa di un malore improvviso, ed era già deceduto al momento dell’investimento. Tutti gli scenari restano aperti mentre gli agenti lavorano per fare chiarezza sull’accaduto.

Le circostanze della morte di Sarcone sollevano interrogativi significativi. Gli investigatori stanno esaminando ogni dettaglio per ricostruire gli ultimi momenti della sua vita e capire se ci siano responsabilità da attribuire a terzi. La comunità locale è sconvolta dalla perdita di un uomo descritto come un lavoratore instancabile e un amante dello sport.